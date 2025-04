Am 1. April fand unter dem Mot­to “Vorch­dorf-Roas” eine span­nen­de Ver­an­stal­tung von Frau in der Wirt­schaft Gmun­den statt. Die Teil­neh­me­rin­nen spa­zier­ten dabei zu ver­schie­de­nen Betrie­ben in Vorch­dorf und erhiel­ten wert­vol­le Ein­bli­cke in die loka­le Wirtschaft.

Der ers­te Halt führ­te zu Flo­ral ele­ments, wo Elke Lumets­ber­ger, Lan­des­in­nungs­meis­te­rin der Florist:innen, ihre beein­dru­cken­den flo­ra­len Krea­tio­nen prä­sen­tier­te. Wei­ter ging es zu Susan­ne anzie­hend, einem kürz­lich über­nom­me­nen Geschäft, das mit sei­nen zwei neu­en Inha­be­rin­nen, Bar­ba­ra Grab­ner und Clau­dia Satt­ler, fri­schen Wind in die Mode­welt bringt. Auch Lea­ther Rose, Rose­ma­rie Spitz­bart, beein­druck­te in ihrem Geschäfts­lo­kal mit hoch­wer­ti­gen Leder­wa­ren und ein­zig­ar­ti­gem Design. Den Abschluss fand die Vorch­dorf-Roas gleich um die Ecke im Schloss Hoch­haus.

Der Nach­mit­tag bot einen bun­ten Bogen von Blu­men über Mode bis zur Kuli­na­rik. Die Teil­neh­me­rin­nen waren sich einig, dass die Ver­an­stal­tung nicht nur äußerst gelun­gen, son­dern auch sehr infor­ma­tiv war. Es konn­ten wert­vol­le Kon­tak­te geknüpft wer­den und es wur­de über die neu­es­ten Trends und Ent­wick­lun­gen in der Wirt­schaft dis­ku­tiert. „Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle betei­lig­ten Betrie­be für ihre Gast­freund­schaft und die span­nen­den Ein­bli­cke“, so Ing.in Clau­dia Hin­din­ger, Bezirks­vor­sit­zen­de von Frau in der Wirt­schaft Gmunden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und zukünf­ti­ge Ver­an­stal­tun­gen sind auf der Web­site https://www.wko.at/ooe/netzwerke/start zu fin­den oder bei Fr. Michae­la Blin­den­eder (T 05–90909-5302) erhältlich.