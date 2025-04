Der all­jähr­lich am 18. April Öster­reich­weit gefei­er­te „Welt­erbe­tag“ fiel heu­er auf den im Salz­kam­mer­gut als Fei­er­tag hoch­ge­hal­te­nen Kar­frei­tag. Trotz­dem war die zum Anlass orga­ni­sier­te Ver­an­stal­tung des Welt­erbes „Kul­tur­land­schaft Hall­statt – Dach­stein / Salz­kam­mer­gut“ in Hall­statt gut besucht. Hoch­ka­rä­ti­ge Vor­tra­gen­de konn­ten für die inter­es­sier­ten Bür­ger der Welt­erbe-Gemein­den gute Impul­se brin­gen und eine pro­duk­ti­ve Dis­kus­si­on anstoßen.

Erläu­te­rung der Akti­vi­tä­ten des Welterbe-Managements

Die Gast­ge­ber Bür­ger­meis­ter Axel Scheutz und Welt­erbe­ma­na­ger Bernd Pau­lo­witz infor­mier­ten im ers­ten Teil der Ver­an­stal­tung unter ande­rem über die Bedeu­tung des Welt­erbes. Der Ver­gleich auf Augen­hö­he mit Welt­erbe­stät­ten auf der gan­zen Welt, wie z.B. die Pyra­mi­den in Gizeh/Ägypten oder den Tem­peln von Angkor/Kambodscha darf dabei durch­aus stolz machen. Auch, weil in Öster­reich nur 12 Welt­erbe­stät­ten regis­triert sind.

Die Gemein­den und das Manage­ment sit­zen aller­dings nicht nur auf dem stol­zen Sta­tus, son­dern arbei­ten aktiv an der Bewusst­seins­bil­dung vor Ort und neh­men posi­ti­ven Ein­fluss auf die Gestal­tung der Zukunft. Über eine der Maß­nah­men wur­de im ers­ten Teil im Detail infor­miert: eine Grup­pe von Archi­tek­tur­stu­die­ren­den der TU Wien wird Ende April/Anfang Mai im Salz­kam­mer­gut sein. Dabei wer­den von den jun­gen Teil­neh­men­den spe­zi­ell die bau­li­chen Eigen­hei­ten des Salz­kam­mer­guts erkun­det und dokumentiert.

Dis­kus­si­on zum Bau­en im Welterbe

Die Kul­tur­land­schaft im Salz­kam­mer­gut ist über vie­le Gene­ra­tio­nen von den Bewoh­nern geschaf­fen wor­den. Wie man den Bewoh­nern zukünf­tig Hil­fe­stel­lung für Bau­vor­ha­ben leis­ten kann, die sich in das Gesamt­bild har­mo­nisch ein­fü­gen, war Gegen­stand der etwa 2‑stündigen frucht­ba­ren Dis­kus­si­on. Die ein­ge­la­de­nen Fach­leu­te, Archi­tek­tin Vero­ni­ka Mül­ler von der katho­li­schen Pri­vat-Uni­ver­si­tät Linz, Bar­ba­ra Rankl von der Kul­tur­ab­tei­lung des Lan­des OÖ, Lan­des­kon­ser­va­tor von OÖ des Bun­des­denk­mal­am­tes Dani­el Resch und Gre­gor Radin­ger von ICO­MOS Öster­reich star­te­ten mit Impuls­vor­trä­gen eine ange­reg­te Unter­hal­tung mit den Bür­gern der Welt­erbe­ge­mein­den. Im freund­li­chen und kon­struk­ti­ven Dia­log bestä­tig­te sich die Not­wen­dig­keit eines Leit­fa­dens für die Bau­wer­ber, wel­cher nun in Zusam­men­ar­beit von Bevöl­ke­rung und Spe­zia­lis­ten rea­li­siert wer­den wird und mög­lichst rasch prak­tisch nutz­bar sein soll.

Posi­ti­ve Bilanz

Der Welt­erbe­tag in Hall­statt über­traf die Erwar­tun­gen der Gast­ge­ber deut­lich. Das Ergeb­nis der offe­nen Dis­kus­si­on brach­te näm­lich unmit­tel­bar umsetz­ba­re Resul­ta­te, wie Welt­erbe­ma­na­ger Bernd Pau­lo­witz zufrie­den feststellt:

„Im Manage­ment Team sind wir das Bin­de­glied zwi­schen der Bevöl­ke­rung und den Welt­erbe- Insti­tu­tio­nen wie der UNESCO, ICO­MOS oder dem Bun­des­denk­mal­amt. Das hier gese­he­ne Inter­es­se aus einem breit gefä­cher­ten Quer­schnitt der Bevöl­ke­rung zeigt einer­seits, dass die Salz­kam­mer­güt­ler sich des Pri­vi­legs, an so einem schö­nen Platz zu leben, sehr bewusst sind. Der kon­struk­ti­ve Input in die Dis­kus­si­on beweist aber auch, dass man sich der Ver­ant­wor­tung für die Zukunft eben­so bewusst ist. Das schafft ein posi­ti­ves Kli­ma, in dem sich unse­re Arbeit für kom­men­de Gene­ra­tio­nen wun­der­bar einfügt.“