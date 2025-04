Nach einer Aus­ein­an­der­set­zung in einem Lini­en­bus am Mitt­woch­abend ermit­telt nun die Poli­zei – ein 61-Jäh­ri­ger ver­setz­te einem 16-Jäh­ri­gen einen Kopfstoß.

Am 9. April 2025 kam es gegen 19:30 Uhr im Stadt­ge­biet von Vöck­la­bruck zu einem Zwi­schen­fall in einem Lini­en­bus. Aus­lö­ser soll ein elf­jäh­ri­ger Bub gewe­sen sein, der sich nicht an die Anwei­sun­gen des Bus­fah­rers hielt und laut Poli­zei beim fal­schen Ein­gang einstieg.

Dar­auf­hin habe ein 61-jäh­ri­ger Mit­fah­rer den Elf­jäh­ri­gen am Arm gepackt. Als des­sen 16-jäh­ri­ger Freund ein­grei­fen woll­te, eska­lier­te die Situa­ti­on: Der 61-Jäh­ri­ge ver­pass­te dem Jugend­li­chen einen Kopfstoß.

Der 16-Jäh­ri­ge erlitt dabei leich­te Ver­let­zun­gen und begab sich selbst­stän­dig in ärzt­li­che Behand­lung. Alle Betei­lig­ten stam­men aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. Gegen den 61-Jäh­ri­gen wird nun wegen Kör­per­ver­let­zung ermit­telt, er wird der Staats­an­walt­schaft Wels angezeigt.

Quel­le: Poli­zei Oberösterreich