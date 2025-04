Der tra­di­ti­ons­rei­che Lions Club Gmun­den bewies letz­te Woche zum wie­der­hol­ten Mal Sinn für Musik die bewegt.

Das frisch reno­vier­te Gmund­ner Stadt­thea­ter war bis zum letz­ten Steh­platz ausverkauft.

Drin­nen rock­te J.J. King wie sein Vor­bild Elvis das Haus, er wur­de beglei­tet von sei­ner super Band und einem stimm­lich groß­ar­ti­gen Chor!

Man fühl­te sich in die Zeit in der Elvis leb­te zurück ver­setzt, Gän­se­haut­ge­fühl kam auf und man muss die­sen Abend mit­er­lebt haben um die Begeis­te­rung des Publi­kums zu ver­ste­hen und zu beschrei­ben. Vom Par­terre über die Logen und bis oben in der Gale­rie stan­den und tanz­ten die Besucher!

Wir dan­ken unse­ren Spon­so­ren und allen Besu­chern für ihre Unter­stüt­zung, der Lions Club Gmun­den wird in die­sem Club­jahr 60.000.-€ für Hil­fe­leis­tun­gen vor allem in der Regi­on ausgeben!