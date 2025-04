Eine Klet­ter­tour in St. Lorenz (Bezirk Vöck­la­bruck) ende­te am Mon­tag für einen Vater und sei­ne Toch­ter mit einer Hub­schrau­ber­ret­tung. Die 14-Jäh­ri­ge konn­te gesund­heit­lich nicht mehr weitermarschieren.

Klettertour am Limit

Am Mon­tag, dem 28. April 2025, stieg ein 42-jäh­ri­ger pol­ni­scher Staats­bür­ger gemein­sam mit sei­ner 14-jäh­ri­gen Toch­ter in den anspruchs­vol­len Dra­chen­wand-Klet­ter­steig in St. Lorenz ein. Die Tour, mit rund 400 Höhen­me­tern und einer Schwie­rig­keit von C/D ein­ge­stuft, war für das gut aus­ge­rüs­te­te Duo eine Her­aus­for­de­rung – beson­ders für das Mäd­chen, das erst­mals einen Klet­ter­steig beging.

Kein Weiterkommen nach der Seilbrücke

Gegen 11:00 Uhr erreich­ten die bei­den die bekann­te Seil­brü­cke. Dort war für das Mäd­chen Schluss – sie konn­te nicht mehr wei­ter­ge­hen. Nach einer zwei­stün­di­gen Pau­se ver­such­ten Vater und Toch­ter, über eine leich­te­re Umge­hungs­rou­te zurück­zu­stei­gen. Doch die 14-Jäh­ri­ge bekam gesund­heit­li­che Pro­ble­me, sodass ein wei­te­rer Auf­stieg unmög­lich wurde.

Rettung per Hubschrauber

Der Vater alar­mier­te dar­auf­hin die Ein­satz­kräf­te. Der Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 6 flog zur Dra­chen­wand und brach­te die bei­den unver­letzt, aber erschöpft und sicher zurück ins Tal.

Quel­le: Poli­zei, Presseaussendung