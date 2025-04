Am Frei­tag 25.4.2025 mach­te sich eine gro­ße Rei­se­grup­pe des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt auf den Weg ins Inn­vier­tel. Ziel war der Besuch bei Fir­ma JENICHL in Alt­heim mit einem Knö­del­work­shop mit anschlie­ßen­dem Essen und am Nach­mit­tag dann die Lan­des­gar­ten­schau in Schär­ding. Die Rei­se­lei­ter Hei­di Ham­pel und Peter Forst hat­ten einen „guten Rie­cher“ mit die­ser Aus­wahl. Bei Fir­ma Jenichl wur­den wir herz­lich durch den Fir­men­chef Franz Jenichl emp­fan­gen und anschlie­ßend auch in zwei Grup­pen durch den Betrieb geführt und aus­führ­lich über den Genuss­bau­ern­hof samt eige­ner Schlach­tung, Hof­la­den mit allen Pro­duk­ten vom Schwein und über die Knö­del­kuchl infor­miert. Und dann ging es ans „Ein­ge­mach­te“. Wer dreht und formt die schöns­ten Knö­del? Zwei Knö­del­ex­per­tin­nen zeig­ten es vor und schon wur­den auf Teu­fel komm raus unzäh­li­ge Knö­del gedreht und anschlie­ßend mit schmack­haf­ten Sau­er­kraut auch ver­zehrt. Mit einem guten Mos­terl eine per­fek­te Mahl­zeit und Stär­kung für die Wei­ter­fahrt in die Lan­des­gar­ten­schau nach Schärding.

Trotz zeit­wei­se leich­tem Regen war die Lan­des­gar­ten­schau „INNs GRÜN“ ein tol­les Erleb­nis. Nicht nur viel grün in den gepfleg­ten Park­an­la­gen, son­dern eine unwahr­schein­li­che Far­ben­pracht an Früh­lings­blu­men, lie­be­voll in Bee­ten und Schau­gär­ten ange­pflanzt brach­ten die Besu­cher ins Stau­nen. Vom Haupt­ein­gang gelang­te man in die Park­an­la­ge und wei­ter dem Fluss Inn ent­lang in die Stadt Schär­ding, wo auch eine gro­ße Flo­ris­tik­aus­stel­lung zu besich­ti­gen war. Auch der Schloss­park und der anschlie­ßen­de Oran­ge­rie­park war sehens­wert. Nach der Besich­ti­gungs­tour war natür­lich auch eine Stär­kung am Fest­platz im Fest­zelt ange­sagt. Nach “geta­ner Arbeit” tra­ten die sicht­lich zufrie­de­nen Teil­neh­mer gestärkt die Heim­rei­se mit Bus­rei­sen Mes­sin­ger nach Gschwandt an. Dan­ke, es war wunderschön!