Der Anlass für die Gedenk- und Jubi­lä­ums­fei­er­lich­kei­ten 2025 – „400 Jah­re Blut­ge­richt auf dem Haus­ham­er­feld“ — ist tra­gisch und trau­rig. Den­noch gibt es im viel­fäl­ti­gen Ver­an­stal­tungs­rei­gen die­ses beson­de­ren Jah­res auch viel zu lachen und zu feiern.

„Erin­nern-Fei­ern-Gestal­ten“ steht als Mot­to über dem Pro­gramm. „Wir haben die­ses Mot­to ganz bewusst gewählt, weil wir damit eine Ver­bin­dung zwi­schen Ver­gan­gen­heit, Gegen­wart und Zukunft schaf­fen wol­len“, erklärt Fran­ken­burgs Kul­tur­re­fe­rent Hans Gebets­ber­ger. „Es soll in die­sem Jahr nicht nur Platz sein für ein wür­di­ges Geden­ken an die Opfer der Geschich­te, son­dern wir wol­len auch fei­ern, dass es den Markt Fran­ken­burg schon seit mehr als 400 Jah­ren gibt und dass die Tra­di­ti­on der Wür­fel­spiel-Auf­füh­run­gen bereits seit 100 Jah­ren gepflegt wird“, ergänzt Bür­ger­meis­ter Nor­bert Weber.

Das wür­di­ge Erin­nern an die Opfer des „Blut­ge­richts auf dem Haus­ham­er­feld“ steht dem­nächst auf dem Kalen­der: In einer stil­len Gedenk­stun­de wird am Don­ners­tag, 15. Mai, um 15 Uhr beim Wür­fel­spiel­haus ein Denk­mal ent­hüllt, das von der Fran­ken­bur­ger Künst­le­rin Maria Moser geschaf­fen wur­de. Bei einem Son­der­post­amt wird die „Würfelspiel“-Briefmarke vor­ge­stellt. Zwei Tage spä­ter gibt es einen fei­er­li­chen Fest­akt auf dem Haus­ham­er­feld, zu dem auch Lan­des­haupt­mann Stel­zer erwar­tet wird (17.5., 11 Uhr). Abord­nun­gen aus sie­ben Gemein­den wer­den in einer Stern­wan­de­rung zu die­ser Fei­er anmar­schie­ren, in deren Rah­men es auch eine Kurz­auf­füh­rung des „Wür­fel­spiels“ am Ori­gi­nal­schau­platz zu sehen gibt.

Nach die­sen erns­ten Momen­ten gibt es wie­der viel zu lachen: Kaba­ret­tist Edi Jäger beru­higt am Sams­tag, 31. Mai sei­ne Zuhö­rer mit „Es ist nur eine Pha­se, Hase“ (20 Uhr). Danach beginnt die Rei­he der gro­ßen Open Airs auf der Wür­fel­spiel-Büh­ne: Mai Coco­pel­li bezau­bert am Don­ners­tag, 19. Juni, Klein und Groß mit ihrem Pro­gramm „Die Pira­ten sind los“, zwei Tage spä­ter ser­vie­ren Andy­man & Die Strot­tern ein stim­mungs­vol­les Wie­ner­lie­der-Pot­pour­ri (21. Juni). Die gro­ße Markt­er­he­bungs­fei­er „400 plus 4“ beschließt am 22. Juni die­ses ereig­nis­rei­che lan­ge Wochenende.

Nahe­zu aus­ver­kauft ist der Auf­tritt der baye­ri­schen Kaba­ret­tis­tin Mar­ti­na Schwarz­mann am 4. Juli, wäh­rend es für das Kon­zert von „Rickerl“ Voo­doo Jür­gens (Sup­port: Naked Cameo) am 11. Juli noch Tickets gibt. Nach dem Markt­fest mit vie­len Stra­ßen­künst­lern (20. Juli) beginnt am 25. Juli die Sai­son des „Fran­ken­bur­ger Wür­fel­spiels“ mit zwölf Auf­füh­run­gen bis 17. August. „Wir wol­len ein State­ment für die Zukunft abge­ben und Fran­ken­burg als Schau­platz für kul­tu­rel­le Viel­falt aus­pro­bie­ren“, sagt Gebets­ber­ger und stellt in Aus­sicht: „Viel­leicht gibts künf­tig mehr davon.“

www.frankenburg-2025.at