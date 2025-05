Zu einem gro­ßen Fest anläss­lich des 40-jäh­ri­gen Bestehens lud das KuK Hof­beisl und alle kamen – von den Grün­dern über den ers­ten Bar­kee­per bis zu vie­len ehe­ma­li­gen Mitarbeiter:innen und treu­en Stamm­gäs­ten. Im Namen der WKO Ober­ös­ter­reich über­reich­te Robert Ober­frank, Lei­ter der Abtei­lung Bezirks­stel­len, den KuK-Grün­dern Mar­git und Erich Wim­mer eine Dan­ke­sur­kun­de, die mit den Loka­len „Blau­er Affe“ und Rat­haus-Cafe in Gmun­den sowie „Blaue Blun­zen“ in Vöck­la­bruck oder dem Kreuz­beisl in Wels die ober­ös­ter­rei­chi­sche Sze­ne­gas­tro­no­mie prägten.

Natür­lich wur­de auch Mar­cus Hof­bau­er vul­go KuK-Max aus­ge­zeich­net, der mit sei­nen zahl­rei­chen Akti­vi­tä­ten, sei es in der Kai­ser­wo­che, beim Bau­ern­herbst oder mit der Ver­an­stal­tung legen­dä­rer Kon­zer­te der Stadt Bad Ischl jahr­zehn­te­lang sei­nen Stem­pel auf­drück­te. „Geht nicht – das kam für Erich und Max nie in Fra­ge. Sie haben viel bewegt. Wir waren zwar nicht immer einer Mei­nung, haben aber immer wie­der ein gutes Ein­ver­neh­men gefun­den“, drück­te Ober­frank sei­ne auf­rich­ti­ge Wert­schät­zung gegen­über den Jubi­la­ren aus.