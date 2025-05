Am Sonn­tag, dem 4. Mai, wur­de das neue Hand­werks­haus im Hei­mat­haus Neu­kir­chen offi­zi­ell eröff­net. Der Ver­ein „Viech­t­au­er Hei­mat­haus“ unter der Lei­tung von Sepp Moser lud zahl­rei­che Ehren­gäs­te zur fei­er­li­chen Zere­mo­nie ein.

Mit gro­ßer Freu­de und spür­ba­rem Stolz begrüß­te Obmann Sepp Moser die gela­de­nen Gäs­te – dar­un­ter Natio­nal­rä­tin­nen, Ver­tre­ter der OÖ Lan­des­re­gie­rung sowie Kul­tur­schaf­fen­de. „Ein Haus, in dem Hei­mat ver­mit­telt wird“, beton­te NR VBGM Eli­sa­beth Feichtinger.

Die Bedeu­tung die­ses neu­en Hau­ses wur­de in den Anspra­chen immer wie­der her­vor­ge­ho­ben. Beson­ders Pfar­rer Franz Trink­fass fand kla­re Wor­te: „Hei­mat ist ein Gefühl, das krank macht, wenn man es nicht hat.“ Infol­ge­des­sen wur­de deut­lich, wie sehr ein Ort wie die­ser gebraucht wird.

Im Anschluss an den Fest­akt folg­te der fei­er­li­che Höhe­punkt: Mit Unter­stüt­zung der Gold­hau­ben­frau­en durch­schnit­ten die Ehren­gäs­te gemein­sam mit dem Obmann das Eröffnungsband.

Die Türen des neu­en Hand­werks­hau­ses öff­ne­ten sich – und der Blick in die Zukunft des kul­tu­rel­len Aus­tauschs in Neu­kir­chen begann. Die Gäs­te konn­ten tra­di­tio­nel­le Hand­werks­kunst und lie­be­voll gestal­te­te Aus­stel­lungs­stü­cke bewundern.

Zudem wur­de das Gebäu­de nicht nur als Ort der Erin­ne­rung, son­dern als leben­di­ger Treff­punkt für Jung und Alt prä­sen­tiert. Jeder Raum erzählt Geschich­ten, jeder Gegen­stand spricht von Heimat.

Durch gemein­sa­mes Enga­ge­ment, viel Herz­blut und zahl­rei­che hel­fen­de Hän­de wur­de ein Ort geschaf­fen, der Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart verbindet.

Das Hand­werks­haus ist ein neu geschaf­fe­ner Muse­ums­be­reich des Ver­eins „Viech­t­au­er Hei­mat­haus“. Es liegt har­mo­nisch in die Land­schaft ein­ge­bet­tet und beher­bergt im Kel­ler eine Feld­schmie­de sowie einen Back­ofen mit Dörrauf­satz. Im Erd­ge­schoss wur­de ein Aus­stel­lungs­raum ein­ge­rich­tet, in dem Hand­wer­ker ihre Kunst prä­sen­tie­ren kön­nen. Die­ser Raum steht auch Hoch­zeits­paa­ren zur Ver­fü­gung, die dort hei­ra­ten möch­ten. Damit wird regio­na­les Hand­werk nicht nur bewahrt, son­dern auch aktiv genutzt und erleb­bar gemacht.

Eine beson­de­re Aus­stel­lung wid­met sich dem aka­de­mi­schen Bild­hau­er Josef „Sepp“ Moser. Er wur­de 1925 in Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter gebo­ren und leb­te dort bis zu sei­nem Tod 1985. Sei­ne Aus­bil­dung begann an der Bun­des­fach­schu­le in Hall­statt, spä­ter stu­dier­te er an der Aka­de­mie der Bil­den­den Küns­te in Wien. Nach erfolg­rei­chem Diplom kehr­te er 1951 in sei­ne Hei­mat zurück. Dort leb­te er mit sei­ner Frau Maria und arbei­te­te als moder­ner, zugleich hei­mat­ver­bun­de­ner Bild­hau­er. Moser schuf zahl­rei­che Wer­ke aus Holz, Stein und Beton­guss, auch für den öffent­li­chen Raum im In- und Aus­land. Sein plötz­li­cher Tod im Jahr 1985 been­de­te ein viel­fäl­ti­ges künst­le­ri­sches Schaffen.

Abschlie­ßend bleibt fest­zu­hal­ten: Mit dem neu­en Hand­werks­haus ist ein wich­ti­ger kul­tu­rel­ler Anker für die Regi­on ent­stan­den. Es zeigt, wie stark das Gefühl von Zuge­hö­rig­keit Men­schen zusammenbringt.