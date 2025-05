Bei der Zivil­schutz-Kin­der­si­cher­heits­olym­pia­de, die heu­er zum 26. Mal statt­fin­det, sucht der OÖ Zivil­schutz wie­der die sichers­te Klas­se Ober­ös­ter­reichs. Dabei ler­nen Kin­der der 3. und 4. Klas­se auf spie­le­ri­sche Wei­se, Gefah­ren zu ver­mei­den bzw. bewusst mit Gefah­ren umzu­ge­hen. In 15 Bezirks­be­wer­ben wird um den Ein­zug ins Lan­des­fi­na­le gekämpft, das am 2. Juni in Wels stattfindet.

Die 4. Klas­se der VS Grün­au setz­te sich durch

In der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter fand der Bezirks­be­werb für Gmun­den statt. Die 4. Klas­se der VS Grün­au hol­te sich mit einem sen­sa­tio­nel­len Punk­te­vor­sprung den Sieg und darf somit am Lan­des­fi­na­le in Wels teil­neh­men. Die 3a der VS Grün­au wur­de Zwei­ter. Den drit­ten Platz sicher­te sich die 3a der VS Gmun­den. Mit den Kin­dern freu­ten sich bei der Sie­ger­eh­rung der Amts­lei­ter Mag. René Mayr­ho­fer sowie der Zivil­schutz-Bezirks­lei­ter Mag. Andre­as Limbacher.

Rund 3.300 Kin­der in Ober­ös­ter­reich neh­men heu­er allein an den Bezirks­be­wer­ben die­ser „Safe­ty Tour“ teil. „Das zeigt die Wich­tig­keit von Sicher­heits­be­wusst­sein und Selbst­schutz­maß­nah­men – und das schon von klein auf“, sagt OÖ Zivil­schutz-Prä­si­dent Micha­el Ham­mer. Im Mit­tel­punkt der Kin­der­si­cher­heits­olym­pia­de steht das Auf­zei­gen von Gefah­ren und die Bewusst­seins­schaf­fung unter den Kin­dern, wie sie Unfäl­le ver­mei­den kön­nen und sich in Not­fäl­len rich­tig ver­hal­ten müs­sen. Damit wer­den die Kin­der dann auch zu klei­nen Vor­bil­dern, sie erzäh­len zu Hau­se von der tol­len Ver­an­stal­tung und schär­fen das Sicher­heits­be­wusst­sein in der Familie.

Die Kin­der müs­sen beim Bewerb Sicher­heits­fra­gen beant­wor­ten, ihr Kön­nen beim Lösch­be­werb unter Beweis stel­len und einen Sicher­heits­par­cours mit einem Scoo­ter absol­vie­ren. Beim Gefah­ren­stoff-Wür­fel­puz­zle set­zen sie sich mit Gefah­ren­pik­to­gram­men auseinander.

Als Rah­men­pro­gramm konn­ten sich die Volks­schü­ler bei den Ein­satz­kräf­ten über die Auf­ga­ben der Feu­er­wehr, der Poli­zei und des Roten Kreu­zes infor­mie­ren, die­se prä­sen­tier­ten Fahr­zeu­ge und Gerä­te und erzähl­ten von ihrem Arbeitsalltag.

Nähe­re Infos gibt es auf www.zivilschutz-ooe.at