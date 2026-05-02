Der Lionsclub (LC) Gmunden übergibt dem Sozialmarkt Gmunden einen Spendenscheck in Höhe von EUR 7.500 Euro und setzt damit ein klares Zeichen für soziale Verantwortung. Der Sozialmarkt richtet sich an Menschen mit geringem Einkommen, die dort ausschließlich mit entsprechender Berechtigung einkaufen dürfen. Die angebotenen Waren des täglichen Bedarfs sind stark vergünstigt und kosten etwa 25 Prozent des regulären Verkaufspreises. So wird sichergestellt, dass Hilfe gezielt dort ankommt, wo sie benötigt wird.

Rund 70 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich im Sozialmarkt und ermöglichen den laufenden Betrieb. Die Spende des LC Gmunden unterstützt diese wichtige Einrichtung und stärkt damit den sozialen Zusammenhalt in der Region nachhaltig.