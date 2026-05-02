Am Donnerstag, 30. April 2026 stellten die Mitglieder der Feuerwache Perneck und deren Helfer, wieder einen Maibaum vor dem Feuerwehrhaus auf.

Wetter spielt wieder mit

Nach langen Vorbereitungsarbeiten, welche sich über die vergangenen Tage zogen, konnte schließlich um 17:00 Uhr unter der Leitung von Thomas Gratzer mit dem Aufstellen begonnen werden.

Das Wetter spielte auch dieses Mal wieder mit und viele Besucher folgten der Einladung.

Der Maibaum wurde heuer folgenden Jubilaren gewidmet

Zum 60er Harald Sambs und Wolfgang Weinbacher und zum 70er Ludwig Gratzer

Dank an alle Unterstützer

Die Mitglieder der Feuerwache Perneck möchten sich bei allen Unterstützern des heurigen Maibaumaufstellen bedanken, ganz besonders bei Hans-Peter Feichtinger von der Sulzwerkstatt (https://sulzwerkstatt.at/), welcher sich mit einem großzügigen Sponsoring einbrachte.

Der Abend dauerte für die Besucher und die Maibaumpass bei musikalischer Unterhaltung noch lange an.