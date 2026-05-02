Am Donnerstag, 30. April 2026 stellten die Mitglieder der Feuerwache Perneck und deren Helfer, wieder einen Maibaum vor dem Feuerwehrhaus auf.
Wetter spielt wieder mit
Nach langen Vorbereitungsarbeiten, welche sich über die vergangenen Tage zogen, konnte schließlich um 17:00 Uhr unter der Leitung von Thomas Gratzer mit dem Aufstellen begonnen werden.
Das Wetter spielte auch dieses Mal wieder mit und viele Besucher folgten der Einladung.
Der Maibaum wurde heuer folgenden Jubilaren gewidmet
Zum 60er Harald Sambs und Wolfgang Weinbacher und zum 70er Ludwig Gratzer
Dank an alle Unterstützer
Die Mitglieder der Feuerwache Perneck möchten sich bei allen Unterstützern des heurigen Maibaumaufstellen bedanken, ganz besonders bei Hans-Peter Feichtinger von der Sulzwerkstatt (https://sulzwerkstatt.at/), welcher sich mit einem großzügigen Sponsoring einbrachte.
Der Abend dauerte für die Besucher und die Maibaumpass bei musikalischer Unterhaltung noch lange an.
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