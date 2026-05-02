WELS (25.04.2026): Robert Huber (UBSV Attnang/Vöcklabruck) sicherte sich den Turniersieg beim ÖBSV-Cup 2026 und blieb mit acht Siegen ungeschlagen. Das entscheidende und spannende Duell gegen den Zweitplatzierten Christoph Arnold (VSV St. Pölten) gewann Huber knapp mit 3:2 Sätzen. Den dritten Platz belegte Maximilian Raidel (BBRZ Linz).

Wir gratulieren Robi zu dieser großartigen Leistung. Denn seinen nächsten Einsatz hat Robi Ende Mai bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Tischtennis in Klagenfurt/Kärnten.