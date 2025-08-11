In Attnang-Puchheim ist am Montag ein 86-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er geriet seitlich unter die Achse eines Lkw und verstarb noch an der Unfallstelle.
Gegen 8:50 Uhr hatte ein 27-jähriger slowakischer Lkw-Lenker sein Fahrzeug in der Salzburgerstraße angehalten. Etwa fünf Minuten später setzte er die Fahrt fort. Kurz darauf machte ihn ein Fußgänger mit Handzeichen auf ein mögliches Problem aufmerksam.
Leblose Person hinter dem Lkw
Als der Fahrer in den Seitenspiegel blickte, bemerkte er eine leblose Person hinter dem Lkw und hielt sofort an. Die Insassen eines nachfolgenden Pkw alarmierten die Einsatzkräfte.
86-Jähriger geriet unter LKW
Ermittlungen ergaben, dass der 86-Jährige beim Überqueren der Straße seitlich unter die zweite Achse des Lkw geraten war und dabei tödliche Verletzungen erlitt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Alle Beteiligten wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.
Quelle: LPD OÖ