In Att­nang-Puch­heim ist am Mon­tag ein 86-jäh­ri­ger Mann bei einem Ver­kehrs­un­fall ums Leben gekom­men. Er geriet seit­lich unter die Ach­se eines Lkw und ver­starb noch an der Unfallstelle.

Gegen 8:50 Uhr hat­te ein 27-jäh­ri­ger slo­wa­ki­scher Lkw-Len­ker sein Fahr­zeug in der Salz­bur­ger­stra­ße ange­hal­ten. Etwa fünf Minu­ten spä­ter setz­te er die Fahrt fort. Kurz dar­auf mach­te ihn ein Fuß­gän­ger mit Hand­zei­chen auf ein mög­li­ches Pro­blem aufmerksam.

Leb­lo­se Per­son hin­ter dem Lkw

Als der Fah­rer in den Sei­ten­spie­gel blick­te, bemerk­te er eine leb­lo­se Per­son hin­ter dem Lkw und hielt sofort an. Die Insas­sen eines nach­fol­gen­den Pkw alar­mier­ten die Einsatzkräfte.

86-Jäh­ri­ger geriet unter LKW

Ermitt­lun­gen erga­ben, dass der 86-Jäh­ri­ge beim Über­que­ren der Stra­ße seit­lich unter die zwei­te Ach­se des Lkw gera­ten war und dabei töd­li­che Ver­let­zun­gen erlitt. Für den Mann kam jede Hil­fe zu spät. Alle Betei­lig­ten wur­den vom Kri­sen­in­ter­ven­ti­ons­team betreut.

Quel­le: LPD OÖ