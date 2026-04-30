Am Donnerstag kam es in Attnang-Puchheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 79-jähriger Fußgänger von einem LKW erfasst und tödlich verletzt wurde. Auch ein nachfolgender PKW war in das Unfallgeschehen involviert.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:35 Uhr am Dr. Karl Renner Platz in Attnang-Puchheim. Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden lenkte einen LKW in Richtung Kochstraße/Rathausplatz. Unmittelbar nach der Kreuzung beim Busbahnhof kam es zur Kollision mit einem 79-jährigen Fußgänger.

Der Mann geriet beifahrerseitig unter die beiden Achsen des LKW und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein hinter dem LKW fahrender PKW, gelenkt von einer 33-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, überfuhr den 79-Jährigen mit dem linken Vorderrad. Nach einer Vollbremsung kam der Mann vor dem Hinterrad des PKW zum Liegen.

LKW-Lenker wurde erst durch Ruck aufmerksam

Der LKW-Lenker sowie sein Mitfahrer gaben an, keine Person wahrgenommen zu haben und erst durch einen Ruck auf der Beifahrerseite aufmerksam geworden zu sein. Der alarmierte Notarzt konnte nur mehr den bereits eingetretenen Tod des 79-Jährigen feststellen.

Quelle: LPD OÖ