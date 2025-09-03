Gmun­den – Gro­ße Freu­de und berech­tig­ter Stolz herrsch­te kürz­lich im Land­ho­tel Grün­berg am See: Gleich sechs Lehr­lin­ge des tra­di­ti­ons­rei­chen Hau­ses wur­den für ihre her­vor­ra­gen­den Leis­tun­gen ausgezeichnet.

Im fei­er­li­chen Rah­men über­brach­ten Sig­rid Schus­ter, Lei­te­rin der WKO Gmun­den und Mar­tin Gams­jä­ger, Lei­ter der AK Gmun­den, ihre Glück­wün­sche und hoben die Bedeu­tung der dua­len Aus­bil­dung für die per­sön­li­che und fach­li­che Ent­wick­lung hervor.

Das Fami­li­en­un­ter­neh­men Pern­kopf gilt seit Jah­ren als ver­läss­li­cher Aus­bil­dungs­be­trieb, der sei­ne Nach­wuchs­kräf­te opti­mal för­dert und auf ihre beruf­li­che Zukunft vorbereitet.

„Unse­re Lehr­lin­ge sind das Fun­da­ment für die Zukunft des Tou­ris­mus und der Gas­tro­no­mie. Mit ihrem Enga­ge­ment und Kön­nen tra­gen sie wesent­lich zur hohen Ser­vice­qua­li­tät in unse­rer Regi­on bei“, betont Sig­rid Schuster.

Auch Mar­tin Gams­jä­ger hob her­vor, dass eine abge­schlos­se­ne Leh­re heu­te her­vor­ra­gen­de beruf­li­che Chan­cen eröff­net – von einer erfolg­rei­chen Kar­rie­re in der Regi­on bis hin zu inter­na­tio­na­len Möglichkeiten.

Zum Abschluss spra­chen alle Betei­lig­ten den Lehr­lin­gen, der Fami­lie Pern­kopf sowie den Aus­bil­dern ihren Dank aus.

Wie­der ein­mal wird deut­lich, wie wich­tig gut aus­ge­bil­de­te Lehr­lin­ge für die ober­ös­ter­rei­chi­sche Wirt­schaft sind. Wir wün­schen den sechs Aus­ge­zeich­ne­ten alles Gute und wei­ter­hin viel Erfolg!