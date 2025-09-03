Gmunden – Große Freude und berechtigter Stolz herrschte kürzlich im Landhotel Grünberg am See: Gleich sechs Lehrlinge des traditionsreichen Hauses wurden für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet.
Im feierlichen Rahmen überbrachten Sigrid Schuster, Leiterin der WKO Gmunden und Martin Gamsjäger, Leiter der AK Gmunden, ihre Glückwünsche und hoben die Bedeutung der dualen Ausbildung für die persönliche und fachliche Entwicklung hervor.
Das Familienunternehmen Pernkopf gilt seit Jahren als verlässlicher Ausbildungsbetrieb, der seine Nachwuchskräfte optimal fördert und auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet.
„Unsere Lehrlinge sind das Fundament für die Zukunft des Tourismus und der Gastronomie. Mit ihrem Engagement und Können tragen sie wesentlich zur hohen Servicequalität in unserer Region bei“, betont Sigrid Schuster.
Auch Martin Gamsjäger hob hervor, dass eine abgeschlossene Lehre heute hervorragende berufliche Chancen eröffnet – von einer erfolgreichen Karriere in der Region bis hin zu internationalen Möglichkeiten.
Zum Abschluss sprachen alle Beteiligten den Lehrlingen, der Familie Pernkopf sowie den Ausbildern ihren Dank aus.
Wieder einmal wird deutlich, wie wichtig gut ausgebildete Lehrlinge für die oberösterreichische Wirtschaft sind. Wir wünschen den sechs Ausgezeichneten alles Gute und weiterhin viel Erfolg!
