Die Jugend­grup­pe der Feu­er­wehr Gei­sel­hö­ring aus Bay­ern ver­brach­te Ende August ein gemein­sa­mes Wochen­en­de mit der Jugend­feu­er­wehr Alt­müns­ter am Traun­see. Ziel war es, Freund­schaf­ten zu pfle­gen, Erfah­run­gen aus­zu­tau­schen und ein abwechs­lungs­rei­ches Feri­en­pro­gramm zu erleben.

Nach der Ankunft am Frei­tag bezo­gen 13 Jugend­li­che mit fünf Betreu­ern ihre Schlaf­plät­ze im Sicher­heits­zen­trum. Nach einer herz­li­chen Begrü­ßung begann das von Jugend­be­treu­er Simon Hödl orga­ni­sier­te Pro­gramm. Ers­te Sta­ti­on war die Bezirks­stel­le des Roten Kreu­zes in Gmun­den. Dort erhiel­ten die Jugend­li­chen pra­xis­na­he Ein­bli­cke in die Arbeit der Ret­tungs­kräf­te. Die Besich­ti­gung der Fahr­zeu­ge sorg­te für beson­de­re Begeis­te­rung. „Das Team hat uns mit offe­nen Armen emp­fan­gen“, beton­te einer der Betreuer.

Am Abend stand ein Kino­be­such in Gmun­den auf dem Plan. Der Film „Das Kanu des Mani­tu“ brach­te die Grup­pe kräf­tig zum Lachen und bil­de­te den gelun­ge­nen Abschluss des ers­ten Tages.

Der Sams­tag star­te­te nach dem Früh­stück mit einer Fahrt auf den Grün­berg. Von dort führ­te die Wan­de­rung wei­ter zum idyl­li­schen Lau­dach­see. Auf dem Rück­weg konn­ten die Jugend­li­chen die Som­mer­ro­del­bahn nut­zen, was für viel Freu­de und Span­nung sorg­te. Danach ging es zu Fuß ins Tal, bevor im Sicher­heits­zen­trum eine Pau­se für Kon­takt­auf­nah­me mit den Fami­li­en ein­ge­legt wurde.

Gestärkt durch ein gemein­sa­mes Abend­essen in Form von Piz­za begann der Spie­le­abend. In klei­nen Teams muss­ten kniff­li­ge Auf­ga­ben bewäl­tigt wer­den. Sie­ger­grup­pen freu­ten sich über gespen­de­te Sach­prei­se. Auch wenn der Tag wie im Flug ver­ging, blieb die Stim­mung hei­ter und die Gemein­schaft wuchs spür­bar zusammen.

Am Sonn­tag­mor­gen stärk­ten sich alle bei einem aus­gie­bi­gen Früh­stück, ehe die Rück­rei­se ange­tre­ten wur­de. Die jun­gen Gäs­te nah­men nicht nur schö­ne Erleb­nis­se, son­dern auch neue Freund­schaf­ten mit nach Hause.

„Wir waren vor drei Jah­ren beim Bezirks­ju­gend­la­ger in Pins­dorf dabei, sonst sehen sich die Jugend­li­chen meist nur bei der Über­ga­be des Lichts der Hoff­nung“, erklär­te Jugend­wart Mar­kus Popp. Er lob­te die Dis­zi­plin der Teil­neh­mer und die Gast­freund­schaft in Alt­müns­ter. Auch Simon Hödl beton­te: „Mein Dank gilt allen Hel­fern, die mich bei der Pla­nung unter­stützt haben.“ Kom­man­dant Chris­ti­an Gru­ber freu­te sich beson­ders über die leben­di­ge Part­ner­schaft: „Im Vor­der­grund stand immer Spiel und Spaß, was aber auch ganz wich­tig war, die Gemein­schaft unter den Jugend­li­chen, es wur­den da wie­der eini­ge Freund­schaf­ten geschlos­sen. Es ist schön, dass unse­re Jugend die Ver­bin­dung zu unse­rer Part­ner­feu­er­wehr wei­ter­führt und die­se Freund­schaft auch lebt.“

Wie ein roter Faden zog sich die Freund­schaft durch das gesam­te Wochen­en­de. Momen­te vol­ler Lachen, Team­geist und gemein­sa­mer Erleb­nis­se mach­ten die Tage am Traun­see unver­gess­lich. Der Blick auf den nächs­ten Aus­tausch in Bay­ern lässt die Vor­freu­de bereits jetzt steigen.

Zusam­men­fas­send kann gesagt wer­den, dass das Tref­fen die Kame­rad­schaft gestärkt und den Grund­stein für wei­te­re Begeg­nun­gen gelegt hat. Im Herbst war­tet bereits ein neu­es High­light für die Feu­er­weh­ren in Bay­ern und Alt­müns­ter, wenn die Part­ner­schaft in Tsche­chi­en das 20-jäh­ri­ge Bestehen in Form eines gemein­sa­men Aus­flugs feiert.