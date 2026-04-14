LAAKIRCHEN. In feierlichem Rahmen fand am Freitag, 10. April 2026 im Generationenzentrum Danzermühl die Laakirchner Sportlerehrung statt. Die Stadtgemeinde würdigte zahlreiche Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene. Auch verdiente Funktionäre der Sportvereine wurden ausgezeichnet, besonderen Applaus gab es für die jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit von Walter Neuhofer für ASKÖ Steyrermühl Tischtennis. Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger und Sportreferent Ing. Stefan Holzleithner, MSc, BSc bedankten sich bei allen Sportlern, Trainern, Vereinsfunktionären, dem persönlichen Umfeld sowie den Schulen für deren unermüdlichen Einsatz und überreichten zusammen mit Vizebürgermeisterin Mag. Christine Gabler, MBA die Urkunden und Sportehrenzeichen.

Folgende SportlerInnen (Teams) wurden ausgezeichnet:

Alpenverein Laakirchen:

Seyr Horst ehrenamtliche Tätigkeit seit 2010, Obmann Stellvertreter, 20 Jahre Kinderskikurs, Ausbau Vereinsheim neu

Szwajor Manfred ehrenamtliche Tätigkeit seit 2015, Kassier Stellvertreter, Ausbau Vereinsheim neu

ASKÖ Gmunden, Segeln:

Kalteis Jürgen und Kudla Andreas Landesmeister Segeln Yardstick

ASKÖ Laakirchen Papier, Faustball:

Feichtinger Jessica und Feichtinger Jakob für den 1. Platz im Bundesländervergleichskampf U 16 Halle

Herren AK 55+ für den 1. Platz bei der ÖM in der Halle und den 2. Platz bei der ÖM am Feld

ASKÖ Steyrermühl, Darts:

Radler Gerhard für den 2. Platz bei den ÖM im Steeldart Senioren

ASKÖ Steyrermühl, Bogenschießen:

für Top-Platzierungen bei Landes- und Staatsmeisterschaften

Jugend: Burgstaller Theodor, Nickl Benjamin

Allgemeine Klasse: Böhm Sabine, Burgstaller Rainer, Umgeher Thomas, Stadlmayr Jürgen

Senioren: Aglas Günther, Von Call Richard, Lichtenegger Walter, Vater Helmut

ASKÖ Steyrermühl, Tennis:

Senioren 60+ für den 1. Platz in der LM Mannschaft Senioren

Lughofer Norbert für den 1. Platz in der ÖM im Doppel 55+

ASKÖ Steyrermühl, Tischtennis:

Cetinkaya Sezgin, Huber Lukas, Kronberger Karl, Neuhofer Stefan, Schallmeiner Christian und Zehetner Gerald für den 2. Platz in der Regionalklasse und den Aufstieg in die Regionalliga

Neuhofer Walter ehrenamtliche Tätigkeit seit 1980, Sektionsleiter Tischtennis

Beham Marie – LASK, Fußball:

für den 1. Platz in der U14 Bundesländernachwuchs-Meisterschaft

Judo UNION Kirchham:

Jugend: Fischer Sophie, Grabovac Mihajlo, Grujic Emma, Gurtner Carina, Gurtner Franz, Haupt Teresa und Rahn Julia für Top-Platzierungen bei Landesmeisterschaften und Grabovac Jovana für den 2. Platz bei der österreichischen Meisterschaft U16 -70kg

Beißkammer Johannes für den 1. Platz in der OÖ Landesliga A Mannschaft

Beißkammer Markus für den 1. Platz in der OÖ Landesliga A Mannschaft

Hageneder Maximilian jun. für den 1. Platz in der OÖ Landesliga A Mannschaft

Leb Stefan jun. für den 1. Platz in der OÖ Judo Landesliga A Mannschaft & den 3. Platz in der Landesmeisterschaft U21 -73kg

Gottfried Lang – RC Ebensee, Radsport:

für nationale & internationale Top-Platzierungen

Shotokhan-Karate UNION Gmunden:

für Top-Platzierungen auf Landesebene

Großhaupt Erik, Großhaupt Ludwig

Prüwasser Maximilian – UNION Gmunden, Leichtathletik:

für den 2. Platz in der LM Stabhochsprung U18, den 2. Platz in der LM Speer U18 und den 3. Platz in der LM Mehrkampf U18

Swans Gmunden, Basketball:

Blagojevic Milos und Lackner Julian für den 1. Platz in der Landesmeisterschaft U 19m

UNION Laakirchen Vikings, Basketball:

Jugend männlich U 10 für den 3. Platz in der OÖ Landesmeisterschaft

Jugend männlich U 11 für den 2. Platz in der OÖ Landesmeisterschaft

UNION Eishockeyverein Sharks Gmunden:

Lachberger Joel für den 1. Platz in der Landesmeisterschaft U 11