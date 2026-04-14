Bad Ischl – Einen besonderen Galaabend gestalteten die Schülerinnen und Schüler der 3. Fachschule mit den Vertiefungen Kulinarik und Sport an der Tourismusschule Bad Ischl. Unter dem Motto „Gemeinsam dem Ziel entgegen – ein Abend voller Rückblick und Ausblick“ luden sie Eltern und Verwandte ein, um gemeinsam auf drei intensive, lehrreiche und bewegte Schuljahre zurückzublicken.

Der festliche Abend begann mit einem Aperitif in der Aula, wo die Gäste mit einer Auswahl an liebevoll zubereiteten Canapés empfangen wurden. Klassiker wie Tomate-Mozzarella, Prosciutto, Lachs, Schinkenkipferl und weitere feine Häppchen sorgten für einen genussvollen Auftakt. Begleitet wurde dieser erste Programmpunkt von einer emotionalen PowerPoint-Präsentation, die mit Bildern und Eindrücken die Highlights, Herausforderungen und besonderen Momente der vergangenen drei Schuljahre widerspiegelte.

Ein weiterer Höhepunkt folgte durch die Schülerinnen und Schüler des sportlichen Schwerpunkts: In einer abwechslungsreichen Aufführung zeigten sie eindrucksvoll, welche sportlichen Aktivitäten, sie während ihrer Ausbildung absolviert hatten – ein sichtbarer Beweis für Engagement, Teamgeist und Ausdauer.

Im Anschluss ging es in den stilvoll vorbereiteten Servierraum, wo herrlich gedeckte Tische auf die Gäste warteten. Dort erwartete die Besucher ein exquisites Acht-Gänge-Menü, kreiert und serviert von den Schülerinnen und Schülern der Vertiefung Kulinarik. Jeder Gang wurde professionell präsentiert und durch eine passende Getränkebegleitung ergänzt – wahlweise alkoholisch oder alkoholfrei. Fachlich fundierte Erklärungen zu Speisen und Getränken unterstrichen das hohe Ausbildungsniveau.

Die Atmosphäre des Abends war von ausgelassener Stimmung, Stolz und Wertschätzung geprägt. Die Schülerinnen und Schüler bewiesen eindrucksvoll, welches Wissen und welche praktischen Fertigkeiten sie sich im Laufe ihrer Ausbildung angeeignet haben – sei es im Service, in der Küche, in der Organisation oder im Auftreten vor Publikum. Der Galaabend war damit nicht nur ein kulinarisches und sportliches Erlebnis, sondern auch ein gelungener Beweis für praxisnahe Ausbildung, Zusammenhalt und Leidenschaft an der Tourismusschule Bad Ischl – ein würdiger Schritt auf der gemeinsamen Zielgeraden Richtung Abschluss.