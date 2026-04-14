„Der automobile Mensch“

Mit seiner Dokumentation „Der automobile Mensch“ hält der Stadtplaner, Fachpublizist und Filmemacher Reinhard Seiß ein aufrüttelndes Plädoyer für eine grundlegende Verkehrswende, die deutlich über aktuelle politische Zielsetzungen hinausgeht. Der Film reflektiert das gegenwärtige Verkehrsgeschehen in all seinen räumlichen, ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Ausprägungen und entlarvt die direkten und indirekten Treiber des „Systems Auto“.

Seiß spürt aber auch alternative Verkehrskonzepte auf, die Mut machen, u. a. im Osttiroler Lienz, in Bremen, in Zermatt,…

Staubtrocken wie Asphalt- und Reifenabrieb?

Das ist der Filmabend keineswegs. Den pointierten Off-Kommentar spricht der Kabarettist Christian Springer aus München, der Stauhauptstadt Deutschlands. Und auch Seiß ist ein gewitzter Autor, der das Publikum mit feinen Polemiken („Radfahren in Wien ist ein Minderheitenprogramm – für Menschen, die die Gefahr lieben“) und grauenhaften Statistiken zu unterhalten weiß: „Die Österreicher fahren täglich 19 Mio. Kilometer mit dem Auto zum Einkaufen, das heißt: 473 mal um den Globus!“

Der Filmautor kommt persönlich zur Vorführung und zu einer anschließenden Diskussion im Pfarrsaal. Für Altmünster und die spezifischen Verkehrsprobleme der vom Ausflugsverkehr überrollten Traunseegemeinde hat Reinhard Seiß sein modulares Filmmaterial maßgeschneidert.

Ein Abend der Grünen Bildungswerkstatt OÖ.

Freitag, 24. 4., 19 Uhr, Pfarrsaal Altmünster

Freier Eintritt