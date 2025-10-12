Am 10. und 11. Oktober 2025 fand auf dem Gelände der ÖBB in Attnang-Puchheim die Atemschutz-Leistungsprüfung des Bezirkes Vöcklabruck statt. Insgesamt stellten sich 40 Atemschutztrupps, 20 in Bronze, 16 in Silber und 4 in Gold von 21 Feuerwehren dieser anspruchsvollen Herausforderung und absolvierten die Stationen unter der aufmerksamen Beobachtung der Bewerterteams. Nach intensiven Vorbereitungseinheiten mit den Atemschutzwarten ihrer Feuerwehren traten die Teilnehmer:innen bestens geschult und hochmotiviert an. Jeder Handgriff musste sitzen – denn Fehler im Umgang mit dem Atemschutzgerät können im Ernstfall, ob bei Übungen oder im Einsatz, lebensgefährlich sein. Gegenseitiges Vertrauen, Präzision und hervorragende Teamarbeit innerhalb des Trupps, bestehend aus drei Personen, waren dabei entscheidend für den Erfolg. Ziel der Leistungsprüfung ist es, die Sicherheit und Einsatzroutine im Atemschutzeinsatz weiter zu erhöhen. Nur wer die Aufgaben fehlerfrei, sicher und effizient bewältigt, darf am Ende das begehrte Leistungsabzeichen entgegennehmen. Insgesamt konnten fast alle Trupps die Prüfung erfolgreich abschließen – verliehen wurden 52 Leistungsabzeichen in Bronze, 45 in Silber und 9 in Gold. Die Durchführung der Leistungsprüfung lag in den Händen von Martin Lexl, Bezirksverantwortlicher für Atemschutz, und seinem engagierten Bewerterteam des Bezirks-Feuerwehrkommandos Vöcklabruck. Ein herzlicher Dank gilt der ÖBB Attnang-Puchheim für die Bereitstellung der optimalen Infrastruktur sowie der Feuerwehr Vöcklamarkt für die Unterstützung mit dem Atemschutzfahrzeug zur Wiederbefüllung der Atemluftflaschen.