In der Gemeinderatssitzung am 30. September 2025 wurde der Finanzierungsplan für den Neubau und die Sanierung des Kindergartens Altmünster beschlossen. Damit ist der Startschuss für dieses wichtige Projekt im Bereich der Kinderbetreuung gefallen.
Geplant sind der Neubau eines Kindergartens mit Krabbelstube sowie die Sanierung des bestehenden Kindergartens. Der Baubeginn soll noch vor dem Winter erfolgen, die Bauzeit wird rund 18 Monate betragen. Die Sanierung ist für den Sommer 2028 vorgesehen. Der Spatenstich findet am 12. November 2025 am Nachmittag statt.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5,54 Millionen Euro. Davon trägt die Marktgemeinde Altmünster 2 Millionen Euro aus Eigenmitteln. Die Finanzierung wurde gemeinsam mit dem Land Oberösterreich gesichert.
Mit der Umsetzung wurde nach einer Ausschreibung die WSG Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Linz als Generalübernehmer beauftragt. Die Planung übernimmt das Architekturbüro Norbert Haderer ZT GmbH aus Linz, das im Architekturwettbewerb den ersten Platz erzielt hat.
Bürgermeister Martin Pelzer freut sich, mit diesem Projekt ein modernes und zukunftsorientiertes Angebot für Familien und Kinder in der Region zu schaffen und somit in die Zukunft der Marktgemeinde zu investieren.
