In der Gemein­de­rats­sit­zung am 30. Sep­tem­ber 2025 wur­de der Finan­zie­rungs­plan für den Neu­bau und die Sanie­rung des Kin­der­gar­tens Alt­müns­ter beschlos­sen. Damit ist der Start­schuss für die­ses wich­ti­ge Pro­jekt im Bereich der Kin­der­be­treu­ung gefallen.

Geplant sind der Neu­bau eines Kin­der­gar­tens mit Krab­bel­stu­be sowie die Sanie­rung des bestehen­den Kin­der­gar­tens. Der Bau­be­ginn soll noch vor dem Win­ter erfol­gen, die Bau­zeit wird rund 18 Mona­te betra­gen. Die Sanie­rung ist für den Som­mer 2028 vor­ge­se­hen. Der Spa­ten­stich fin­det am 12. Novem­ber 2025 am Nach­mit­tag statt.

Die Gesamt­kos­ten belau­fen sich auf 5,54 Mil­lio­nen Euro. Davon trägt die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter 2 Mil­lio­nen Euro aus Eigen­mit­teln. Die Finan­zie­rung wur­de gemein­sam mit dem Land Ober­ös­ter­reich gesichert.

Mit der Umset­zung wur­de nach einer Aus­schrei­bung die WSG Gemein­nüt­zi­ge Woh­nungs­ge­nos­sen­schaft Linz als Gene­ral­über­neh­mer beauf­tragt. Die Pla­nung über­nimmt das Archi­tek­tur­bü­ro Nor­bert Hade­rer ZT GmbH aus Linz, das im Archi­tek­tur­wett­be­werb den ers­ten Platz erzielt hat.

Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer freut sich, mit die­sem Pro­jekt ein moder­nes und zukunfts­ori­en­tier­tes Ange­bot für Fami­li­en und Kin­der in der Regi­on zu schaf­fen und somit in die Zukunft der Markt­ge­mein­de zu investieren.