LAAKIRCHEN. Am 13. und 14. Dezember 2025 veranstaltet die Stadtgemeinde Laakirchen erstmals den Laakirchner Weihnachtsmarkt am Kirchenplatz und lädt zu einem stimmungsvollen Adventwochenende im Freien ein. Im Mittelpunkt stehen Begegnung, regionale Angebote und das gemeinsame Miteinander. Laakirchner Vereine, die Pfarre, Feuerwehren sowie gastronomische Betriebe und Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus der Region schaffen in 25 Hütten ein gemütliches Weihnachtsdorf mit regionalen Angeboten in vorweihnachtlicher Atmosphäre.

Das Rahmenprogramm bietet an beiden Tagen vielfältige Möglichkeiten, gemeinsam Zeit zu verbringen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auf Weihnachten einzustimmen. In der Landesmusikschule Laakirchen präsentieren Schülerinnen und Schüler musikalische Adventdarbietungen. Am Samstagabend lädt der LIONS Club Laakirchen zu einem Benefizkonzert mit dem Troubadours in die Pfarrkirche ein.

Für Kinder gibt es ein eigenes Programm mit Kasperltheater, dem Bilderbuchkino der Bibliothek Laakirchen und einer Modellbahnausstellung. Zusätzlich werden Bastelstationen der Jungschar im Pfarrheim sowie eine Weihnachtsbackstube der Landjugend in der Landesmusikschule angeboten. Auch das Kinderkarussell und die Gartenbahn sind wieder mit dabei.

Zu den Angeboten am Markt gehören außerdem die traditionellen Pferdekutschenfahrten. Bläsergruppen der örtlichen Musikkapellen umrahmen das Marktgeschehen am Kirchenplatz mit adventlichen Weisen und tragen damit zur besonderen Stimmung bei. Am Sonntag lädt die Pfarre zusätzlich zum Pfarrcafé im Pfarrheim ein, bevor die Fackelwanderung der Gesunden Gemeinde das Adventwochenende stimmungsvoll abschließt.

Der Weihnachtsmarkt am Kirchenplatz ist ein gemütlicher Adventmarkt, der Gelegenheit bietet, die vorweihnachtliche Atmosphäre entspannt zu genießen. Der Eintritt ist frei.

Termin:

Sa, 13.12.2025, 14:00-21:00 Uhr

So, 14.12.2025, 10:00-18:00 Uhr