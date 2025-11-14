Bei einer Unfallaufnahme in Attnang ist es Donnerstagabend zu einem Angriff auf zwei Polizeibeamte gekommen. Ein 41-jähriger Unfalllenker wurde festgenommen und ins Krankenhaus gebracht.

Am 13. November 2025 gegen 23:30 Uhr führten Polizisten in Attnang eine Unfallaufnahme mit Sachschaden durch. Der 41-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck stand dabei im Verdacht, sein Fahrzeug in alkoholisiertem Zustand gelenkt zu haben.

Attacke auf die Einsatzkräfte

Im Verlauf der Amtshandlung soll sich der Mann zunehmend aggressiv verhalten haben und musste laut Polizei mehrfach auf Distanz gehalten werden.

Schließlich habe er die beiden Beamten, teilweise mit Faustschlägen attackiert.

Festnahme und Krankenhaus

Die Polizisten brachten den 41-Jährigen zu Boden und nahmen ihn fest. Der Mann erlitt bei der Festnahme Verletzungen und wurde unter Polizeibegleitung zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Quelle: LPD OÖ