Am Dienstagabend hat sich in Ampflwang im Hausruckwald ein Auto überschlagen und ist in einem Waldstück am Dach liegen geblieben. Der 37-jährige Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war der Mann betrunken.

Fahrzeug stürzt Böschung hinab

Gegen 20:45 Uhr fuhr ein 37-jähriger tschechischer Staatsbürger auf der B143 Hausruckstraße von Eberschwang kommend in Richtung Ampflwang. In einer Rechtskurve kam der PKW aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter die Böschung hinab in ein angrenzendes Waldstück, wo sich der Wagen überschlug und am Dach zum Stillstand kam.

Lenker hatte über 1 Promille

Entgegen ersten Meldungen war der Mann nicht eingeklemmt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der 37-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Barmherzige Schwestern Ried eingeliefert. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,08 Promille, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, berichtet die Polizei.