Gelesen werden selbstverfasste Gedichte und G´schichtln zum Lachen!
Am Sonntag, 8. Februar 2026, 15 Uhr im Gasthof Leitner, Zell am Pettenfirst
Es lesen für euch:
- Magarete EDER Frankenburg
- Marianne LACHINGER Vöcklamarkt
- Christine SCHILCHER Vöcklabruck
- Elfriede SCHNEGLBERGER Lambrechten
- Marianne RAUCHENZAUNER Pöndorf
- Liane GRUBER Vöcklabruck
- Paula KOCH Ampflwang
- Gabriele LENZ Vöcklabruck
- Regina HÖFTBERGER Attnang-Puchheim
- Elisabeth LIENHART-STEINER Vöcklabruck
Musikalisch wird die Lesung von „Bradl in da Rein“ umrahmt.
Auf einen vergnüglichen Nachmittag mit ihnen freut sich der Hausruckviertler Mundartkreis
Eintritt: freiwillige Spenden
