Gelesen werden selbstverfasste Gedichte und G´schichtln zum Lachen!



Am Sonntag, 8. Februar 2026, 15 Uhr im Gasthof Leitner, Zell am Pettenfirst



Es lesen für euch:

Magarete EDER Frankenburg Marianne LACHINGER Vöcklamarkt Christine SCHILCHER Vöcklabruck Elfriede SCHNEGLBERGER Lambrechten Marianne RAUCHENZAUNER Pöndorf Liane GRUBER Vöcklabruck Paula KOCH Ampflwang Gabriele LENZ Vöcklabruck Regina HÖFTBERGER Attnang-Puchheim Elisabeth LIENHART-STEINER Vöcklabruck

Musikalisch wird die Lesung von „Bradl in da Rein“ umrahmt.

Auf einen vergnüglichen Nachmittag mit ihnen freut sich der Hausruckviertler Mundartkreis

Eintritt: freiwillige Spenden