Bei einer Schwerpunktaktion entlang der B145 in Regau wurden am Dienstag mehrere Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche technische Mängel und Verstöße fest. Bei zehn Fahrzeugen wurden derart gravierende technische Mängel festgestellt, dass die Kennzeichen sofort abgenommen werden mussten.

Die Schwerverkehrsspezialisten des Bezirkspolizeikommandos Vöcklabruck kontrollierten gemeinsam mit dem technischen Prüfzug des Landes Oberösterreich den Schwerverkehr.

Hohe Anzahl an Anzeigen und Sicherheitsleistungen

Insgesamt wurden 196 Anzeigen nach unterschiedlichen verkehrsrechtlichen Bestimmungen erstattet. Zudem hoben die Beamten 41 Sicherheitsleistungen in der Gesamthöhe von rund 5.000 Euro ein.

Weitere technische Überprüfungen angeordnet

31 Fahrzeuge wurden zudem zur weiterführenden technischen Überprüfung vorgeladen.

Quelle: LPD OÖ