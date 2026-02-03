In der Landesmusikschule Gmunden findet am Mittwoch, 11. März, 18.30 Uhr, zum dritten Mal die Verleihung des Gmundner Klimaschutzpreises statt. Diesmal wurden zwölf Projekte in den Kategorien Einzelperson, Bildungseinrichtung, Betrieb und Verein eingereicht – von kreativen Schulprojekten über nachhaltige Unternehmensinitiativen bis hin zu Ideen engagierter Vereine, die sich für Umwelt und Klima stark machen.

Die Projekte können unter gmunden.at/publikumsvoting-klimaschutzpreis abgerufen werden.

Auch die Öffentlichkeit war in die Entscheidungsfindung eingebunden: Mehr als 700 Personen haben online abgestimmt, welches Projekt ihnen am meisten gefällt. Im Zuge der Preisvergabe wird der dabei gewählte Publikumsliebling vor den Vorhang geholt.

Spannender Vortrag

Der Auftakt des Abends gehört jedoch Dr. Stefan Hörtenhuber (Universität für Bodenkultur Wien), der einen spannenden Vortrag mit dem Titel „Klimaschutz und Ernährung“ halten wird. Er zeigt darin verständlich und faktenbasiert, wo der Lebensstil für das Klima tatsächlich ins Gewicht fällt. Mit überraschenden Vergleichen macht Hörtenhuber deutlich, wie Mobilität, Wohnen und Gesundheit zusammenwirken und dass unsere Zukunft keineswegs von strengem Verzicht beim Essen abhängt. Warum niemand in Gmunden perfekt leben muss, um etwas beizutragen, verdeutlicht er mit alltagstauglichen Entscheidungen, die machbar sind und sogar Spaß machen können. Ein Vortrag für alle, die genug von Klimaschutz-Appellen haben und lieber wissen wollen, was sinnvoll ist – im echten Leben.

Im Anschluss erfolgt die Verleihung des Klimaschutzpreises 2026 der Stadtgemeinde Gmunden.