Allen Hobby-Gartlerinnen und Hobby-Gartlern steht in der „grünen“ Abteilung der Bücherei nicht nur die einschlägige Fachliteratur zum Ausleihen zur Verfügung, sondern auch viele kleine Papiersackerl, die mit trockenem Saatgut gefüllt sind, um dann im eigenen Garten oder Blumenkisterl zum Ernte- oder Blüherfolg gebracht zu werden.

Genauso stehen aber auch leere Tüten bereit, die sehnsüchtig darauf warten, mit interessantem Saatgut befüllt zu werden, um anderen Pflanzenliebhaber:innen mit grünem Daumen eine Freude zu machen.

Ganz nebenbei wird damit nicht nur die Pflanzenvielfalt in der Region gefördert, sondern vielleicht auch die eine oder andere alte Sorte vor der Vergessenheit oder gar dem Aussterben bewahrt.

Diese Tauschbörse ist zu den Öffnungszeiten der Bücherei nutzbar und steht auch für Nichtkund:innen gerne offen.

Das Büchereiteam freut sich auf einen regen Austausch und wünscht gutes Gelingen beim Aussäen der Samen, der Pflege der Pflanzen und dem Gewinnen von neuem Samen, der wieder zurückgebracht werden kann, um den Kreis zum nächsten „Sackerl fürs Ackerl“ zu schließen.