Für die Schülerinnen und Schüler des fünften Jahrgangs der HAK und der Praxisschule Bad Ischl stand Anfang Februar ein besonderer Höhepunkt ihrer Ausbildung im Bereich Sport- und Eventmanagement auf dem Programm. Der traditionelle Abschlusstag führte die Gruppe zunächst an die Universität Salzburg – Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaft, bevor es anschließend zum Hangar‑7 nach Salzburg ging, wo sie live an der TV‑Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar‑7“ von ServusTV teilnehmen konnten.

Spannende Einblicke an der Sportuni Salzburg

An der Universität Salzburg erhielten die Schülerinnen und Schüler eine umfassende Führung durch die verschiedenen wissenschaftlichen Labors – darunter Bereiche wie Leistungsdiagnostik, Bewegungsanalyse oder Trainingswissenschaft. Dabei ermöglichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur einen Blick hinter die Kulissen der Forschung, sondern gaben auch wertvolle Einblicke in den Studienalltag.

Für viele Maturantinnen und Maturanten bot der Besuch eine erste konkrete Vorstellung davon, wie ein Studium im Bereich Sportwissenschaft aufgebaut ist und welche beruflichen Perspektiven sich daraus ergeben können. Die Kombination aus wissenschaftlichem Zugang und praktischen Demonstrationen machte den Aufenthalt besonders spannend.

Live dabei im Hangar‑7

Am Abend ging es für die Gruppe weiter in den Hangar‑7, wo ServusTV die renommierte Sportsendung „Sport und Talk“ produziert. Die Schülerinnen und Schüler waren live im Studio, als Expertinnen und Experten über aktuelle Themen wie Transfers im Fußball sowie den Wings for Life World Run diskutierten.

Der Blick hinter die Kulissen einer Fernsehsendung beeindruckte die jungen Gäste besonders: vom Ablauf einer Liveproduktion über die Studiotechnik bis hin zu Moderation und Regiearbeit. Die Möglichkeit, hautnah mitzuerleben, wie Fernsehen entsteht, rundete den Tag perfekt ab.

Ein gelungener Abschluss

Der Ausflug bot den Schülerinnen und Schülern des fünften Jahrgangs eine wertvolle Kombination aus akademischem Einblick und praktischer Medienerfahrung. Damit stellt er einen gelungenen Abschluss ihres Ausbildungsschwerpunkts Sport- und Eventmanagement dar – inspirierend, informativ und mit vielen Eindrücken für die Zukunft.