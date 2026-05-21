Linz/Attersee, 19. Mai 2026 – Der Union-Yacht-Club Attersee (UYCAs) hat bei seiner Pressekonferenz auf der Gugl in Linz die Schwerpunkte der Saison 2026 vorgestellt. Im Mittelpunkt standen die Long Distance Challenge (LDC), die KIA Windsurfer Europameisterschaft sowie weitere sportliche Höhepunkte, mit denen der Club auch heuer wieder ein breites Programm aus Breiten-, Nachwuchs- und Spitzensport am Attersee plant.

„Die Saison 2026 verbindet etablierte Veranstaltungen mit neuen Schwerpunkten und zeigt die Bandbreite des Segelsports am Attersee. Uns ist wichtig, sportlich anspruchsvolle Regatten auszurichten und zugleich ein gutes Umfeld für Mitglieder, Gäste und Teilnehmer zu schaffen“, sagt Präsident Mag. Michael Farthofer. „Ganz wesentlich ist uns auch die Jugendarbeit in den Jüngsten- und Nachwuchsklassen.“

Die Präsentation der Saison 2026 machte deutlich, dass der UYCAs auf eine lange Tradition im österreichischen Segelsport zurückblickt – der UYCAs wird heuer 140 Jahre alt – und diese mit zeitgemäßer Veranstaltungsorganisation, Nachwuchsarbeit und internationaler Vernetzung verbindet. Der Club mit Sitz in Attersee ist seit vielen Jahren fixer Bestandteil des nationalen Regattakalenders und richtet regelmäßig Veranstaltungen mit überregionaler und internationaler Beteiligung aus.

Das Jahresprogramm des Clubs zeigt eine bemerkenswerte Bandbreite: Von Meisterschaften und Klassenregatten über Jugendarbeit und Breitensportformate bis hin zu international beachteten Titelkämpfen reicht das Spektrum der Veranstaltungen. Neben der KIA Windsurfer LT Europameisterschaft darf der UYCAs auch die Beneteau First 18 SE Europameisterschaft durchführen. In den Sommermonaten folgen weitere zentrale Termine, darunter die Österreichische Segelbundesliga, Österreichische Staatsmeisterschaften in den Klassen Finn und Drachen, die Atterseewoche, Jugendformate wie die Optimistenwoche sowie zahlreiche Klassenveranstaltungen, die den Attersee über Monate hinweg zu einem lebendigen Zentrum des Segelsports machen.

Fokus auf die LDC

Ein zentrales Thema der Pressekonferenz war die Long Distance Challenge (LDC), die beim UYCAs für drei der großen Breitensport-Regatten am Attersee steht. Die Serie bündelt die drei Langstreckenregatten Attersee Grand Prix, die 12 Stunden Regatta vom Attersee sowie die Lange Wettfahrt zu einer gemeinsamen Wertung. Damit verbindet sie sportlichen Wettbewerb mit breiter Teilnahme über unterschiedliche Bootsklassen hinweg. Über die Yardstick-Wertung kommen verschiedene Boote in eine vergleichbare Gesamtwertung, was die Serie für viele Seglerinnen und Segler zusätzlich attraktiv macht.

„Die Long Distance Challenge steht für ein Format, das unterschiedliche Klassen zusammenbringt und sportlichen Anspruch mit offener Teilnahme verbindet“, sagt der verantwortliche Wettfahrtleiter Ing. Mag. Gert Schmidleitner.

KIA Windsurfer Europameisterschaft als internationales Aushängeschild

Besonders im Fokus stand die KIA Windsurfer Europameisterschaft 2026, die von 26. bis 31. Mai 2026 beim UYCAs am Attersee ausgetragen wird. Der Club bezeichnet die EM der Windsurfer als eines von drei Großereignissen der Saison. Erwartet werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 15 Nationen. Damit rückt neben dem sportlichen Wettbewerb auch der Attersee als Austragungsort einer internationalen Veranstaltung in den Mittelpunkt.

Die Europameisterschaft verbindet sportlichen Anspruch mit einem Format, das auch für Region und Partner von Interesse ist. Die offizielle Eventkommunikation verweist neben dem Wettbewerb auf den Attersee als Austragungsort, die internationale Windsurfer-Community und ein begleitendes Rahmenprogramm. Damit ist die Veranstaltung nicht nur sportlich relevant, sondern auch für die Sichtbarkeit des Standorts von Bedeutung.

Trotz bislang fehlender Erfahrung im Windsurfsport kann der UYCAs auf umfangreiche Kompetenz in der Ausrichtung internationaler Großveranstaltungen zurückgreifen und ist überzeugt, auch die Windsurfer-Europameisterschaft 2026 erfolgreich umzusetzen. Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen sowie die ausgezeichnete Infrastruktur vor Ort schaffen beste Voraussetzungen für eine Veranstaltung dieser Größenordnung.

Ein Club mit Tradition, Breite und Zukunftsorientierung

Dass der UYCAs diese Saison im Rahmen einer Pressekonferenz auf der Gugl in Linz präsentiert hat, verweist auch auf die öffentliche Bedeutung des Segelsports in Oberösterreich. Der Club verbindet Regattasport, Nachwuchsförderung, Ehrenamt und Vereinsleben mit einer Reihe regelmäßig stattfindender Veranstaltungen am Attersee.

Zum Profil des UYCAs gehört die Verbindung unterschiedlicher Ebenen des Sports. Nachwuchsseglerinnen und Nachwuchssegler finden ebenso Platz im Jahresprogramm wie erfahrene Regattaseglerinnen und Regattasegler. Neben Traditionsveranstaltungen und Clubformaten tragen auch nationale und internationale Bewerbe zur Sichtbarkeit des Segelstandorts Attersee bei.

Für die Region Attersee und den oberösterreichischen Sport insgesamt ist die Saison 2026 damit auch ein wirtschaftliches und touristisches Signal. Große Regatten bringen Gäste, Begleitpersonen, Medieninteresse und zusätzliche Wertschöpfung an den See. Gleichzeitig fördern sie die Vernetzung mit Verbänden, Sponsoren, internationalen Klassenvereinigungen und lokalen Partnern. Der UYCAs präsentiert sich damit als Club, der nicht nur sportliche Ereignisse organisiert, sondern nachhaltige Wirkung für den Standort erzeugt.

Ausblick auf einen intensiven Segelsommer

Die Pressekonferenz vom 19. Mai 2026 hat die inhaltlichen Schwerpunkte der kommenden Saison umrissen. Mit der Long Distance Challenge als Serie dreier großer Breitensport-Regatten am Attersee, der KIA Windsurfer Europameisterschaft und weiteren Regatten umfasst das Programm 2026 sowohl breitensportliche als auch internationale Akzente. Damit setzt der UYCAs auch in der kommenden Saison auf eine Mischung aus Tradition, sportlichem Anspruch und organisatorischer Kontinuität.