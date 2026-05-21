Großer Erfolg für die Bundeshandelsakademie Bad Ischl: Gleich fünf Übungsfirmen der Schule wurden im Rahmen der diesjährigen Zertifizierungsveranstaltung der Übungsfirmen Oberösterreichs ausgezeichnet. Damit verzeichnet die BHAK Bad Ischl aktuell die höchste Anzahl zertifizierter Übungsfirmen im Bundesland.

Im festlichen Rahmen erhielten Übungsfirmen aus Handelsakademien (HAK) und Handelsschulen (HAS) ihre Qualitätszertifikate, die für einen Zeitraum von zwei Jahren gültig sind. Diese Auszeichnungen stehen für die hohe Qualität der geleisteten Arbeit und unterstreichen die Bedeutung praxisnaher Ausbildung im kaufmännischen Schulwesen.

Übungsfirmen sind Modelle realer Unternehmen und längst ein unverzichtbarer Bestandteil der berufsbildenden Schulen in Österreich. Bundesweit gibt es mehr als 900 Übungsfirmen, die seit über 30 Jahren erfolgreich eingesetzt werden. Sie bilden eine zentrale Säule der wirtschaftlichen Ausbildung und tragen wesentlich dazu bei, Schülerinnen und Schüler optimal auf das Berufsleben vorzubereiten.

In den Übungsfirmen setzen die Lernenden ihr theoretisches Wissen unmittelbar in die Praxis um. Sie arbeiten in fiktiven Handels- und Dienstleistungsunternehmen, in denen reale Geschäftsprozesse simuliert werden – ohne tatsächliche Waren- oder Geldflüsse. Dabei werden unternehmerisches Denken, Eigenverantwortung und vernetztes Handeln gezielt gefördert. Auch Fremdsprachenkompetenzen spielen eine wichtige Rolle: Durch nationale und internationale Geschäftskontakte lernen die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Wirtschaftskulturen kennen und erweitern ihre kommunikativen Fähigkeiten. Begleitet werden sie von engagierten Lehrkräften, die sie als Coaches durch die Prozesse führen.

Schulleiter Otto Ahammer zeigt sich stolz über den Erfolg:

„Diese Auszeichnungen sind ein beeindruckender Beleg für die hohe Qualität unserer Arbeit und das große Engagement unserer Schülerinnen und Schüler sowie unserer Lehrkräfte. Dass wir mit fünf zertifizierten Übungsfirmen die Spitze in Oberösterreich bilden, erfüllt uns mit besonderer Freude.“

Die Zertifizierungsveranstaltung bot einen würdigen Rahmen, um die Leistungen der Übungsfirmen sichtbar zu machen und zu würdigen. Sie unterstrich einmal mehr die Bedeutung praxisorientierter Ausbildung an den kaufmännischen Schulen.

Mit Motivation und Innovationsgeist blicken die zertifizierten Übungsfirmen der HAK Bad Ischl bereits auf die kommenden Projekte und Herausforderungen – mit dem klaren Ziel, auch weiterhin höchste Qualitätsstandards in der Ausbildung zu gewährleisten.