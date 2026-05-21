Die Schüler:innen der Klasse 3a des Bundesgymnasiums (BG) Bad Ischl haben gemeinsam mit Beschäftigten der Lebenshilfe Oberösterreich Werkstätte Bad Ischl am Wochenmarkt in Bad Ischl einen Kuchenverkauf veranstaltet. Süße Mehlspeisen und herzhafte Brote wurden gegen freiwillige Spenden an die Marktbesucher:innen verteilt. Der gesamte Erlös kommt der Lebenshilfe OÖ Werkstätte in Bad Ischl zugute.

Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Petra Grießhofer schwärmten die Jugendlichen Seite an Seite mit den Beschäftigten der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl über den Wochenmarkt und boten den Passant:innen ihre selbst zubereiteten Köstlichkeiten an. Die Aktion entstand aus einer Kooperation des Gymnasiums Bad Ischl mit der Lebenshilfe OÖ und sorgte für viele Begegnungen zwischen Schüler:innen, Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und der Bevölkerung von Bad Ischl.

Begegnungen am Wochenmarkt

Für die Beschäftigten der Lebenshilfe OÖ in Bad Ischl bedeutete der Markttag weit mehr als das Verteilen von Kuchen und Broten. Im direkten Austausch mit der Bevölkerung und gemeinsam mit den Jugendlichen wurde Inklusion an einem zentralen Ort des Ischler Alltagslebens sichtbar. Die freiwilligen Spenden der Marktbesucher:innen fließen in die Arbeit der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl und kommen so unmittelbar den Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in der Region zugute.

Die Lebenshilfe OÖ in Bad Ischl bedankt sich bei den Schüler:innen der 3a sowie bei ihrer Lehrerin für ihr Engagement und die schöne Kooperation. Diese trägt dazu bei, Berührungsängste abzubauen und das Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung im Salzkammergut zu stärken.