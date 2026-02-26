Tourengeher-Frühfahrt ab Freitag, 27. Februar 2026 am Dachstein Krippenstein – immer Freitag bis Sonntag um 7:30 Uhr.

Ab Freitag, 27. Februar 2026 gibt es wieder jedes Wochenende (Fr-So) die beliebte Frühfahrt für Tourengeher.

Bereits um 7:30 Uhr werden die Frühaufsteher mit der Seilbahn hinauf auf 2.100 m Seehöhe gebracht (Start des normalen Skibetriebs um 8:30 Uhr)

Der Dachstein Krippenstein ist der ideale Ausgangspunkt für zahlreiche Touren ins Dachsteinmassiv.

Statement von Geschäftsführer Rupert Schiefer:

„Mein Tipp ist die Skitour Heilbronner Runde – die vollständig markierte Tour führt durch die hochalpine Schneelandschaft des Dachsteinplateaus. Beginnend bei der Gjaid-Station, vorbei am Heilbronner Kreuz und dem Dachstein-Hai begeistern eindrucksvolle Ausblicke auf den Dachstein-Gletscher. Die Skitour ist auch mit Schneeschuhen begehbar. Die Schneefälle der letzten Tage haben die Landschaft in ein pures Winter-Wonderland verwandelt.“

Alle Infos hier:

https://www.dachstein-salzkammergut.com/de/aktuelles/veranstaltungen/tourengeher-fruehfahrten

Auch die drei markierten Schneeschuh-Trails zu den 5fingers, zum Dachstein-Hai und zur Welterbespirale sind geöffnet. Derzeit liegt rund 1 Meter Schnee am Dachstein Krippenstein – die Pisten sind ausgezeichnet bis ins Tal befahrbar. Alle Bahnen und Lifte sind geöffnet.

Auch in der Skiregion Dachstein West und am Feuerkogel sind die Bedingungen ausgezeichnet – traumhafte Bedingungen!

Nähere Infos zu Wetter, Pisten- & Liftstatus finden Sie auf: www.dachstein-salzkammergut.com, www.dachstein.at und www.feuerkogel.info oder unter +43 50 140.