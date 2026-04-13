Am Ostermontag wird traditionell der Saisonabschluss am Krippenstein gefeiert.

Zuletzt zeigte der Winter ja nochmals ein kräftiges Lebenszeichen, mit einigen Tiefschneetagen am Stoa.

Heuer konnte auch das 25ger Jubiläum der Bergrettungshütte gefeiert werden.

Für die älteren Kameraden beeindruckend wie schnell die Zeit, seit dem Umbau 2000/2001 vergangen ist.

25 Jahre dient die Hütte als Stützpunkt zur Pistenrettung oder Einsätzen und natürlich auch für manch einen gemütlichen Abend.

Zu guter Letzt, feierte unser Kamerad Horst Fratnik auch seinen 80ger und a Fassl Bier war ihm eine Ehrensache.

Alles Gute dem Jubilar und besten Dank unserem Koch Gerhard für das Krennfleisch.

Natürlich ein Dankeschön unseren Partnern am Berg, den Seilbahnern und den Hüttenwirten.

Diese haben uns sehr viel Zeit erspart.

www.bergrettung-obertraun.at