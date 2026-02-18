Berufsbedingt beendete Cheftrainer Peter Märzendorfer vor Beginn der Rückrunde seine Tätigkeit bei den Herbstmeisterinnen der Frauenklasse Süd/West. „Gravierende, umfangreiche Umorganisationen in meinem Beruf erfordern meine ganze Aufmerksamkeit und sind mit erhöhtem Zeitaufwand verbunden, deshalb habe ich mich schweren Herzens zu diesem Schritt entschließen müssen“, so der erfolgreiche Coach. Er hatte ab Sommer 2023 mit einer „Handvoll“ Spielerinnen in nur 2 ½ Jahren Gmundens erstes Frauenteam aufgebaut, war 2024/25 in die Meisterschaft eingestiegen und hatte auf Anhieb Platz 3 erreicht. Im letzten Herbst reichte es sogar ungeschlagen in 8 Spielen zu Rang 1.

Jürgen Wabitsch übernimmt

Als „Individualtrainer“ schon im Herbst manchmal im Einsatz, wird der Trainer-Routinier Jürgen Wabitsch die Agenden von Märzendorfer übernehmen. „ Gemeinsam mit Co-Trainerin Iren Toth werden wir versuchen, die Lücke, die Peter Märzendorfers Abschied reißt, zu füllen“, versprach der Neo-Headcoach, „ eine Garantie auf den ersten Rang kann aber kein Cheftrainer abgeben, denn auch einige unsere Ligakonkurrentinnen möchten gerne Meister werden und aufsteigen und werden uns keinesfalls kampflos die Punkte überlassen. Wir haben definitiv noch nichts Fixes erreicht, möchte aber betonen, dass wir unser Bestmögliches versuchen werden“.