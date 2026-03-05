Dank Erasmus+ durften wir an einem Schüleraustausch mit unserer Partnerschule aus Aizenay teilnehmen – und es war eine richtig tolle Zeit!

Kurz vor Weihnachten besuchten uns die französischen Schüler*innen, die wir bei uns zu Hause aufnahmen und willkommen hießen.

Gemeinsam haben wir viele unvergessliche Momente erlebt, sowohl in der Schule als auch bei spannenden Ausflügen. Wir waren im Salzbergwerk in Salzburg, haben danach die Altstadt im Zuge einer Fotoralley erkundet, und zeigten unseren französischen Freunden/Freundinnen unsere Heimatstadt Gmunden, wo wir auch von Bürgermeister Stefan Krapf empfangen wurden.

Ein Highlight war unser Österreich-Workshop, bei dem wir den Franzosen/Französinnen die österreichische Kultur nähergebracht haben.

Nach dieser ereignisreichen Woche sind wir richtig mit unseren Gastgeschwistern zusammengewachsen, haben neue Freundschaften geknüpft und ganz nebenbei unser Französisch verbessert – eine Erlebnis, das wir nie vergessen werden!