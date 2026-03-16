Seit 30 Jahren gibt es die Partner-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Diözese Linz in Gmunden. In dieser langen Zeit war sie in mehr als 25.000 Gesprächen für Menschen unterstützend, begleitend und beratend tätig. Das Angebot der dort tätigen BeraterInnen, ermöglicht Veränderung und hat hilfreichen Einfluss auf das Leben vieler Menschen in der Region und der Gesellschaft.

BeziehungLeben feiert das Jubiläum mit einem Festakt am 19. März um 17 Uhr im Saal der Wirtschaftskammer Gmunden (Miller-von-Aichholz-Straße 50) und um 19 Uhr mit einem öffentlichen Vortrag des bekannten Paartherapeuten-Ehepaares Dr.in Sabine und Roland Bösel. Die beiden stellen die Frage: „Ist Beziehung etwas, worauf man reinfällt?“ Sie sind auch der Überzeugung: Die Liebe lebendig halten, dafür ist es kaum zu spät.

Anmeldungen zum Festakt und/oder Vortrag unter martin.lacherstorfer@dioezese-linz.at oder telefonisch unter 0676-8776-6593.

Eintritt zum Vortrag: € 15 pro Person

Das Team von BeziehungLeben Gmunden freut sich auf ihren Besuch.