Mittwochnachmittag hat eine Zeugin in Gmunden drei maskierte Personen gemeldet. Die Polizei konnte die Verdächtigen kurz darauf auf frischer Tat beim Besprühen von Wänden anhalten.

Am 25. März 2026 gegen 15:50 Uhr verständigte eine Zeugin den Notruf, nachdem sie in der Druckereistraße drei Personen mit Sturmhauben beobachtet hatte.

Auf frischer Tat ertappt

Beim Eintreffen konnten die Polizisten die drei Verdächtigen dabei antreffen, wie sie mehrere Wände eines Einkaufsparks mit Acryllackspray besprühten.

Fluchtversuch nach Kontrolle

Als die Beamten die Identität der Personen feststellen wollten, ergriffen diese zu Fuß die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten sie jedoch gefasst werden.

Anzeigen auf freiem Fuß

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 16-Jährigen aus Graz, einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung sowie einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Wiener Neustadt.

Nach den Einvernahmen wurden die drei wieder freigelassen. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt, berichtet die Polizei.