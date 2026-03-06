Am Dienstag 3. März 2026 fand im Linzer Rathaus die Landeskonferenz des Pensionistenverbandes OÖ statt. 184 Delegierte aus den Bezirken Oberösterreichs und 43 Gastdelegierte und Ehrengäste folgten der Einladung, darunter auch eine große Delegation aus dem Bezirk Gmunden mit dem Bezirksvorsitzenden Josef Mimlauer. Unter den Ehrengästen war auch die Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreich Birgit Gerstorfer, Landesrat und SPÖ Vorsitzender Mag. Martin Winkler, die Linzer VizeBgm. Karin Leitner und viele Vorsitzende des PVÖ aus den Bundesländern. Sie alle konnte Landespräsident Norbert Höpoldseder, der bei der stattgefundenen Neuwahl mit 99,4 % der Stimmen gewählt wurde, herzlich begrüßen. Durch den Abend führte in charmanter Manier die Landesgeschäftsführerin des PVOÖ Mag. Jutta Kepplinger.

Martin Winkler betonte in seinen Gastworten die Wichtigkeit des Pensionistenverbandes in der doch eher schwierigen Zeit. Die Vertretung, Betreuung und Begleitung der älteren Generation ist gesellschaftlich gesehen ein ganz wichtiger Faktor und wird in hervorragender Weise durch die Organisationen des PV auf Bundes,- Landes- und Bezirksebene durchgeführt. Die Verbandsmitglieder in den Ortsgruppen sind oft ein Bindeglied zwischen Familien und älteren Mitgliedern des PV und helfen in Angelegenheiten des Alltages, bei Behördengänge, durch Beratung bei verschiedenen Erledigungen oder auch im immer mehr werdenden IT-Bereich. So ist der Pensionistenverband aus der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken.

Die Präsidentin des PVÖ Birgit Gerstorfer stieß in das selbe Horn und referierte unter „Kontinuität und Aufbruch“ über die Zukunft des Pensionistenverbandes. Wichtig ist ein weiterer Ausbau der Mitstreiter/innen in den Organisationen des PV, speziell sollten auch Personen die noch im Erwerbsleben stehen von einer Mitarbeit überzeugt werden. Je größer die Mitgliederzahl im Pensionistenverband ist und wird, je mehr Mitspracherecht hat die Vertretung der ältere Generation in den Bereichen Gesundheit, Vorsorge, Pflege und Pensionsrecht. Im Anschluß folgten die verschiedenen Berichte der Vorstandsmitglieder incl. Kassabericht und ausführliche Erklärungen dazu.

Ein wichtiger Tagespunkt war in Folge die Neuwahl des Vorstandes, wobei der Wahlvorschlag des Landespräsidiums, des Landesvorstandes und der Landeskontrolle mittels Briefwahl durchgeführt wurde. Es gab dabei als Ergebnis keine Änderungen und der 65 jährige Norbert Höpoldseder wurde mit 99,4 % der Stimmen zum Vorsitzenden des Pensionistenverbandes OÖ gewählt und mit tosendem Applaus bedankt. Mit einer Ehrung langjähriger Mitglieder des Vorstandes und Überreichung des goldenen Ehrenzeichens war der Höhepunkt der Landeskonferenz erreicht. Unter den geehrten Mitgliedern war auch der eh. Bezirksvorsitzende von Gmunden Kons. Gerhard Mayr dabei, der natürlich von der Gmundner Delegation besonders bejubelt wurde. Mit der Landeshymne „Hoamatland“ wurde die Konferenz beendet.