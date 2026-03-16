SCHÖRFLING. Bei der diesjährigen Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schörfling am Attersee präsentierte Kommandant HBI Daniel Ennser eine beeindruckende Jahresstatistik für 2025. Mit insgesamt 11.646 geleisteten Arbeitsstunden blickt die Wehr auf ein intensives Jahr im Dienste der Sicherheit zurück.

Neben der Mannschaft konnte die Feuerwehrführung zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Bürgermeister Gerhard Gründl, den Kommandanten der Polizeiinspektion Schörfling, Klaus Lösch, den Kommandanten der FF Oberhehenfeld HBI Thomas Klemm sowie Abschnittskommandant Brandrat Martin Schallmeiner.

Vielfältiges Einsatzspektrum

Im Jahr 2025 wurde die FF Schörfling zu insgesamt 51 Einsätzen gerufen. Das Spektrum reichte von 18 Brandeinsätzen bis hin zu 33 technischen Hilfeleistungen. Besonders hervorzuheben ist, dass dabei vier Menschen gerettet werden konnten. Den größten zeitlichen Anteil bei den technischen Einsätzen nahmen Lotsendienste (ca. 235 Stunden) sowie die Rettung von Personen aus Notlagen ein. Insgesamt wurden über 725 Stunden allein im Einsatzdienst verbracht.

Starke Säulen: Jugend und Ausbildung

Ein wesentlicher Teil der Gesamtarbeitszeit entfiel mit über 2.231 Stunden auf die Jugendarbeit. Dass sich diese Investition lohnt, zeigte sich bei den zahlreichen Auszeichnungen:

Das Flori-Abzeichen erhielten die Jungfeuerwehrmitglieder (JFM) Anna Buksnowitz , David Druckenthaner , Sebastian Haidinger , Raphael Lohninger und Johann Pölzleithner.

erhielten die Jungfeuerwehrmitglieder (JFM) Anna Buksnowitz , David Druckenthaner , Sebastian Haidinger , Raphael Lohninger und Johann Pölzleithner. Den Wissenstest in Bronze absolvierten David Druckenthaner, Elias Fressl und Johann Pölzleithner.

absolvierten David Druckenthaner, Elias Fressl und Johann Pölzleithner. Über das Wissenstestabzeichen in Silber freuten sich Oleksiy Dubrovin, Tobias Hessenberger und Martin Pölzleithner.

Auch die aktiven Mitglieder investierten viel Zeit in ihre Schlagkraft:

1.650 Stunden wurden für die Ausbildung der Aktiven aufgewendet.

wurden für die Ausbildung der Aktiven aufgewendet. Zahlreiche Lehrgänge, vom Gruppenkommandanten bis zur spezialisierten Kranfahrzeug-Ausbildung, wurden erfolgreich absolviert.

Die Einsatzfahrzeuge legten im vergangenen Jahr insgesamt 3.116 Kilometer zurück.

Mitgliederstand und personelle Veränderungen

Zum Jahresende 2025 zählt die FF Schörfling 86 Mitglieder. Besonders erfreulich sind die Neuaufnahmen: So wurden Probefeuerwehrmann Christian Hemetsberger und FM Dominik Meinhart offiziell in den Dienst der Feuerwehr aufgenommen.

Im Rahmen der Vollversammlung wurden zudem verdiente Kameraden geehrt:

Die Feuerwehr-Bezirksverdienstmedaille 3. Stufe in Bronze wurde an BI Michael Schneidinger verliehen.

Der enorme Zeitaufwand von über 11.600 Stunden unterstreicht die Bedeutung der Feuerwehr als unverzichtbare Stütze für die Sicherheit in Schörfling am Attersee.