Am 21. März durften wir wieder vor vollem Saal musizieren – ein herzliches Dankeschön an alle, die gekommen sind, für den großartigen Applaus und die wunderbare Stimmung!

Unser Moderator Günther Hartl führte souverän durch das abwechslungsreiche Programm, während unsere Kapellmeisterin Theresa Hubweber das Orchester nach intensiver Probenarbeit mit viel Herz musikalisch leitete.

Ein besonderer Höhepunkt war das Saxophon-Solo von Carla Gründl, die „Always Remember Us This Way“ eindrucksvoll zum Besten gab.

Nach der Pause begeisterte das Jugendorchester Atterlake’is unter der Leitung von Marion Kroißmayr das Publikum und zeigte, wie viel Freude und Qualität in ihnen steckt.

Heuer gab es erstmals im Anschluss an das Konzert ein gemütliches Beisammensein mit Bewirtung. Für die passende Stimmung sorgten Musiker:innen aus unseren eigenen Reihen in Tanzlmusi-Besetzung. Ein rundum gelungener Ausklang des Abends!

Wir danken allen Mitwirkenden und Besucher:innen, die diesen Konzertabend zu etwas ganz Besonderem gemacht haben!