In vielen Gemeinden stellt die ärztliche Versorgung eine enorme Herausforderung dar. Nicht so in Gmunden, wo acht niedergelassene Hausärztinnen und -ärzte mit Kassenverträgen (darunter drei noch relativ neue Ordinationen), mehrere praktische Wahlarztpraxen sowie zahlreiche Fachärztinnen und -ärzte in insgesamt 14 medizinischen Spezialzweigen angesiedelt sind (Augenheilkunde, Chirurgie, Dermatologie, Gynäkologie, HNO, Innere Medizin, Kinderheilkunde, Lungenheilkunde, Neurologie, Psychiatrie, Radiologie, Unfallchirurgie, Urologie, Zahnheilkunde).

„Der Gesundheitsstandort Gmunden ist bestens gesichert“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf. „Unser Gesundheitssystem funktioniert – vor allem auch im Vergleich zu anderen Gemeinden – hervorragend. Wir können in Gmunden Gott sei Dank sagen, dass das Kontingent an Kassenstellen, was praktische Ärztinnen und Ärzte betrifft, zur Gänze ausgeschöpft ist. Das ist in Zeiten wie diesen keine Selbstverständlichkeit, weil viele Gemeinden in Österreich verzweifelt nach Ärztinnen und Ärzten suchen.“

„Zudem ist in Gmunden wichtig, dass aufgrund der geographischen Situation die Ärztinnen und Ärzte auf die verschiedenen Stadtteile verteilt und daher für die Bürgerinnen und Bürger sehr leicht zu erreichen sind“, so Krapf weiter. „Das ist ein sehr positiver Nebeneffekt. Wir können uns glücklich schätzen, dass das Ärztesystem in Gmunden wirklich funktioniert. Zusätzlich zum Salzkammergut Klinikum Gmunden, das auch hinsichtlich seiner Reputation ein sehr wichtiger Standort ist und wo wir eine hervorragende Versorgung haben.“

Die komplette Liste aller in Gmunden ansässigen Ärztinnen und Ärzte – sowohl auf Kassenvertrags- als auch auf Wahlarztbasis – kann unter www.gmunden.at/verwaltung-politik/gesundheit-soziales/therapeuten-und-aerztinnen abgerufen werden.