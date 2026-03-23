Zum Frühjahrsauftakt der Frauenklasse Süd/West empfangen die Herbstmeisterinnen des SV Gmundner Milch am kommenden SONNTAG, 29. März, um 14.00 Uhr in der LSP- Arena Gmunden die zweitplatzierte Spielgemeinschaft HÖGL Taufkirchen Münzkirchen.

In der ersten Saisonhälfte „auf Augenhöhe“

Bereits im Herbst lieferten sich beide Teams ein enges Duell, das die Mannschaft aus Gmunden auswärts knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Dieser einzige Treffer Unterschied aus der 1. (!) Meisterschaftsrunde entschied schon über die Endplatzierung im Herbst.

Nun kommt es zum nächsten direkten Aufeinandertreffen, das Auswirkungen auf die Tabellenführung haben kann, denn bei einer Heimniederlage würden die Gäste aufgrund des direkten Duells die Tabellenführung übernehmen. Entsprechend wichtig ist die Partie für beide Mannschaften für den weiteren Verlauf der Meisterschaft.

Großer gegenseitiger Respekt

Gmundens Chef-Trainer Jürgen Wabitsch: „Uns erwartet eine große Herausforderung, denn die Spielgemeinschaft aus dem Innviertel verfügt über die größere Ligaerfahrung und ein kompaktes Team. Bisher trennten sich die beiden Mannschaften mit 1:1, 2:1 und 3:2 und jedes Mal entschieden Kleinigkeiten, dieser Fall könnte auch am Sonntag eintreten“.

Sylvia Leithinger, die Ex-Torjägerin des FC Altmünster und nun sportliche Leiterin der Spielgemeinschaft HÖGL Taufkirchen Münzkirchen zum „Schlager der Runde“: Gmunden hat eine eingespielte Mannschaft, aber wir wollen dagegenhalten. Im letzten Spiel gingen wir durch ein Wechselbad der Gefühle, denn nach unserem Anschlusstreffer zum 2:3 in der 87. Minute fanden wir in den Schlussminuten noch „Hochkaräter“ vor, die uns sogar noch den Sieg hätten bescheren können. Ich denke, dass bei der Ausgeglichenheit der beiden Teams am Sonntag die Tagesverfassung eine große Rolle spielen wird und schließe mich Jürgen Wabitsch an, dass es auf Kleinigkeiten ankommen kann. Natürlich spielt auch der Heimvorteil eine gewisse Rolle“.