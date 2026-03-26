Donnerstagmorgen verlor eine 19-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der PKW machte sich selbstständig und rollte talwärts davon.

Die junge Frau versuchte gegen 07:45 Uhr, ihr Fahrzeug aufgrund von Startschwierigkeiten durch Anschieben in Gang zu bringen. Dabei verlor sie jedoch die Kontrolle über den PKW.

Fahrzeug rollt über Straße

Das Auto setzte sich unkontrolliert talwärts in Bewegung, querte eine Straße und prallte gegen einen Verkehrsspiegel.

PKW im Straßengraben gestoppt

Erst in einem Straßengraben kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Die Lenkerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, berichtet die Polizei.