Am 14. und 15. März 2026 fand das Finale des Landescups Sprunglauf und Nordische Kombination in Höhnhart statt. Durch die frühlingshaften Temperaturen wurde das Abschlussevent auf Matten ausgetragen.

Die Gmundnerin Valentina Weidinger startete sowohl in ihrer Klasse Kinder 2 (Buben und Mädchen gemischt), als auch in der nächsthöheren Klasse Schülerinnen 1 und 2 (Jg. 2011-2014), sowie in der nordischen Kombination. Am Samstag erreichte Valentina durch tolle Sprungleistungen auf der HS 30 m Schanze den 2. Rang und nach dem grandiosen Finish im Crosslauf den Titel in der Gesamtwertung des Energie AG Landescups in der Nord. Kombination.

In der Schülerinnen Klasse auf der HS 55 m Schanze konnte die erst 11-jährige ihre fliegerischen Fähigkeiten so richtig zeigen. Mit 49,5 m und 52 m konnte sie sich klar den Sieg holen und sicherte sie sich mit 280 Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierte und allen Landescup Siegen auf den HS45m bis HS 55 Schanzen klar den Gesamttitel in dieser Klasse.

Am Sonntag wurde es so richtig spannend. In einem packenden Finale auf der HS 30 m Schanze musste sie sich knapp ihrem Teamkollegen des UVB Hinzenbach Manuel Brunner geschlagen geben und erreichte den 2. Platz in der Kinder 2 Gesamtwertung. Als krönenden Abschluss durfte die junge Gmundnerin nochmal ihr Können auf der HS 55 m Schanze unter Beweis stellen und packte mit 51,5 m einen Sprung über den K-Punkt aus. Durch 2 tolle Sprünge konnte sie sich den Tagessieg in der Schülerinnen Klasse auch holen.

„Besonders stolz bin ich, dass ich als jüngste Teilnehmerin und nur 3 Jahren Sprungerfahrung so tolle Sprünge auf den großen Schanzen zeigen konnte. Irgendwann will ich in die Fußstapfen von Eva Pinkelnig und Andreas Goldberger treten. Es ist nicht immer einfach Schule und Sport unter einen Hut zu bekommen, aber wenn ich mich dann über so tolle Erfolge freuen kann, dann weiß ich, dass sich der Fleiß und mein Ehrgeiz gelohnt haben, ich bin echt stolz darauf!“, freut sich das junge Sprungtalent Valentina aus Gmunden. Aber nicht nur harte Arbeit zeichnet diesen Leistungssport aus. Vor allem der Spaß kommt im Landesskiverbandskader, den Valentina seit März 2025 angehört, nicht zu kurz. Jedes Wochenende verbringen die Kids des Schülerkaders gemeinsam mit LSV Trainerteam Dustin Hopfgartner und Daniel Roider bei diversen Wettkämpfen und Trainingslagern. „Das schweißt zusammen und es entstehen ganz tolle Freundschaften und fördert den Zusammenhalt im Team“, so die junge Sportlerin begeistert. Jetzt ist erstmal eine Erholungspause angesagt, bevor es ab Mai wieder mit der Vorbereitungszeit losgeht.