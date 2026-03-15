Am Samstag 14.3.2026 fand im ehrwürdigen Stadttheater Gmunden bei vollem Haus das, über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte, Liebstattkonzert statt. Durch den Abend führte in seiner charmanten Weise Mag. Hubert Schmidhuber und er konnte alle Anwesenden, darunter auch Bgm. Mag. Stefan Krapf mit Gattin und Vzbgm. Dipl.Ing. Wolfgang Schlair, viele Gemeindevertreter/innen und Musikkollegen/innen und natürlich den gesamten Klangkörper der Stadtkapelle Gmunden herzlich begrüßen. Den Beginn des Konzertes machten wie immer die Youngstars, die unter Leitung von Kapellmeister Martin Auer ihr Können toll unter Beweis stellten und dafür tosenden Applaus ernteten.

Was dann kam übertraf sämtliche Erwartungen. Von „The Thone Room“ über „Die Fledermaus“, eine Südböhmische Polka, „Avatar: The Way of Water“, der „Hymne a’ la Musique“ bis zum Hessenmarsch wurden die begeisterten Zuhörer- und Seher mit musikalischen Leckerbissen verwöhnt. Zwischenzeitlich wurde Luigi Thurner, eh. Kapellmeister der Stadtkapelle Gmunden für seine langjährigen Dienste eine Urkunde zum Ehrenkapellmeister überreicht. Dann ging es in die wohlverdiente Pause, wo es im ersten Stock feste und flüssige Nahrung für alle gab. Dort konnte man auch die tollen selbstgefertigten Taschen aus den alten Uniformen der Stadtkapelle erwerben und so ein kleiner Sponsor der Stadtkapelle werden, falls man es nicht eh schon war.

Frisch gestärkt führte der Weg zurück in Konzertsaal, wo es auch gleich mit „Musik liegt in der Luft“ flott weiter ging. Mit „Carrickfergus“ einem irischen Musikstück mit Solist Christian Grabner, mit der „The Blues Brothers Revue“, „Celebration“, „Shallow“ Lady Gaga & Bradley Cooper und „Beyond the Sea“ war der Musikabend ausgefüllt mit einem musikalischen Feuerwerk fast zu Ende. Ja, ohne Zugabe geht es natürlich nicht! Mit einem „Bohemien Tequila“ sprengten die Musiker/innen der Stadtkapelle wohl alle Grenzen und spätestens da war das Publikum nicht mehr zu bremsen! Natürlich wurde der Abend mit dem Radezky Marsch würdig beendet und die Stadtkapelle mit Standing Ovationen verabschiedet.

Ein besonderer Leckerbissen erwartet alle Musikfans der Stadtkapelle Gmunden zum 320 jährigen Bestehen. Am Freitag 14.8.2026 findet am Rathausplatz der Stadt Gmunden eine Großveranstaltung mit dem „Großen österreichischen Zapfenstreich“ statt. Gemeinsam wird die Stadtkapelle Gmunden mit der Werkskapelle ÖSPAG Englhof und der Musikkapelle Gmunden und verschiedene Traditionsregimenter dieses Musikfest bei Bestuhlung durchführen. In Kürze wird der Kartenverkauf über FLORO Veranstaltungen und bei der Stadtkapelle Gmunden beginnen.