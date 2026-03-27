16.4.2026 | Do | 19:00 Uhr | Gmunden Remise 1894
Start up! | 18:30 | Vorkonzert mit jungen Talenten der Landesmusikschule Gmunden
Staged Concert | COU:RAGE – The Art of Motion
David e Mia
David Volkmer Gitarre
Maike Clemens Violoncello
Benedikt Arnold Regie
In COU:RAGE – The Art of Motion dreht sich alles um den Mut zur Bewegung. David e Mia zeigen im Staged Concert, wie moderne Klassik Menschen berühren, ermutigen und in Bewegung versetzen kann.
Ein inszeniertes Konzert mit Werken von BartolomeyBittmann, Mathias Duplessy, Edwin Guevara, Raffaele Bellafronte, Atanas Ourkouzounov und Andy McKee.
Beim Start up! Vorkonzert zu hören sind preisgekrönte junge Musikerinnen der Landesmusikschule Gmunden
Magdalena Klima, Harfe
Julia Stopfner, Harfe (1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb | Landessieger/in Harfe I)
und das
Querflötentrio „JuKa&Co“
Julia Putz
Katharina Trawöger
Cornelia Baumgartner
(Musik in kleinen Gruppen – Berechtigung zur Teilnahme am Landeswettbewerb)
Das Start up! Vorkonzertformat der Jeunesse bietet jungen Talenten eine wertvolle Plattform, um sich vor Publikum zu präsentieren. Diese etwa 30-minütigen Konzerte finden vor ausgewählten Hauptveranstaltungen statt und ermöglichen es, regionale Künstler:innen zu fördern und in den Fokus zu rücken.
Jeunesse Gmunden
Karten https://www.jeunesse.at/standorte/gmunden
Preise € 9,– (U27) | € 20,– (Erwachsene – Ö1 Club-Mitglieder 10 % Ermäßigung)
Infos +43 664 739 262 13
E-Mail gmunden@jeunesse.at
Eine Programmvorschau auf https://www.jeunesse.at/standorte/gmunden
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