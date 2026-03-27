16.4.2026 | Do | 19:00 Uhr | Gmunden Remise 1894

Start up! | 18:30 | Vorkonzert mit jungen Talenten der Landesmusikschule Gmunden

Staged Concert | COU:RAGE – The Art of Motion

David e Mia

David Volkmer Gitarre

Maike Clemens Violoncello

Benedikt Arnold Regie

In COU:RAGE – The Art of Motion dreht sich alles um den Mut zur Bewegung. David e Mia zeigen im Staged Concert, wie moderne Klassik Menschen berühren, ermutigen und in Bewegung versetzen kann.

Ein inszeniertes Konzert mit Werken von BartolomeyBittmann, Mathias Duplessy, Edwin Guevara, Raffaele Bellafronte, Atanas Ourkouzounov und Andy McKee.

https://www.davidemia.com

Beim Start up! Vorkonzert zu hören sind preisgekrönte junge Musikerinnen der Landesmusikschule Gmunden

Magdalena Klima, Harfe

Julia Stopfner, Harfe (1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb | Landessieger/in Harfe I)

und das

Querflötentrio „JuKa&Co“

Julia Putz

Katharina Trawöger

Cornelia Baumgartner

(Musik in kleinen Gruppen – Berechtigung zur Teilnahme am Landeswettbewerb)

Das Start up! Vorkonzertformat der Jeunesse bietet jungen Talenten eine wertvolle Plattform, um sich vor Publikum zu präsentieren. Diese etwa 30-minütigen Konzerte finden vor ausgewählten Hauptveranstaltungen statt und ermöglichen es, regionale Künstler:innen zu fördern und in den Fokus zu rücken.

Jeunesse Gmunden

Karten https://www.jeunesse.at/standorte/gmunden

Preise € 9,– (U27) | € 20,– (Erwachsene – Ö1 Club-Mitglieder 10 % Ermäßigung)

Infos +43 664 739 262 13

E-Mail gmunden@jeunesse.at

Eine Programmvorschau auf https://www.jeunesse.at/standorte/gmunden