Am Donnerstag, 21. Mai 2026 lud die WKO Gmunden im Rahmen eines Jungunternehmer:innen-Frühstücks Gründer:innen der vergangenen drei Jahre aus dem Bezirk zum Austausch, zur Orientierung und zum Netzwerken ein. Ziel der Veranstaltung war es, jungen Unternehmer:innen die vielfältigen Services und Leistungen, sowie Netzwerke der WKO Oberösterreich näherzubringen und sie in einer wichtigen Phase ihres unternehmerischen Weges zu begleiten.

Die Teilnehmer:innen erhielten einen kompakten Überblick über Service- & Unterstützungsangebote der WKOÖ bis hin zu regionalen Netzwerken wie Junge Wirtschaft, Frau in der Wirtschaft oder dem EPU-Zielgruppenmanagement.

Ein besonderer Programmpunkt war der persönliche Talk mit Elisabeth Gabriel, MBA (Gründerin und Inhaberin von oh wie fein – store & café in Gmunden), welche offen und praxisnah über ihre Gründungserfahrungen berichtete. Ehrlich sprach sie über Herausforderungen, Erfahrungen und wichtige Learnings aus den ersten Jahren der Selbstständigkeit – und gab den anwesenden Jungunternehmer:innen wertvolle Einblicke aus der Praxis.

Ergänzend gab es fachliche Inputs rund um die Entwicklung in den ersten Unternehmerjahren sowie Hinweise darauf, worauf insbesondere im dritten Jahr der Selbstständigkeit geachtet werden sollte. Gleichzeitig bot die Veranstaltung Raum für persönlichen Austausch und Vernetzung – ein wichtiger Mehrwert für junge Unternehmer:innen im Bezirk Gmunden.

„Der Schritt in die Selbstständigkeit braucht Mut, aber niemand muss ihn alleine gehen. Mit unserem Jungunternehmer:innen-Frühstück möchten wir zeigen, welche Unterstützung, Services und Netzwerke die WKOÖ und WKO Gmunden bietet – damit Gründer:innen von Anfang an gut begleitet sind!“ unterstreicht Sigrid Schuster, BEd MBA (Leiterin WKO Gmunden) die Veranstaltung.

Mit dem Jungunternehmer:innen-Frühstück setzte die WKO Gmunden ein klares Zeichen: Unternehmer:innen sollen von Beginn an wissen, dass sie auf ein starkes Netzwerk und kompetente Unterstützung der WKO zählen können.