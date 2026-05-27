Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am 3. Juni 2026 zum Konzert mit Donna Savage ein. Die Wiener Rapperin bringt direkte Texte, rauchige Stimme und einen Sound zwischen Trap und Boombap auf die Bühne.

Donna Savage ist eine der markantesten Stimmen im österreichischen Rap-Untergrund. Die Wienerin bewegt sich stilsicher zwischen Trap und Boombap: Ihre unverkennbar rauchige Stimme trifft auf die wuchtigen Produktionen von Producer-King Brenk Sinatra, auf dessen Label Wave Planet Records sie gesigned ist. Rap-Schubladen interessieren sie nicht. Mit Singles wie JAJA, dem treibenden TRITTE und Blutwiese – einer Anti-Cat-Calling-Hymne, die Ende 2021 dauerhaft in der Spotify-Playlist „Deutschrap Untergrund“ landete – baute Donna Savage ihren Ruf im österreichischen und deutschen Rap-Untergrund aus. Mit CRUSH, einer Hommage an den House-Sound der 90er-Jahre, zeigte sie eine neue Facette ihres stilistischen Spektrums. Gewohnt selbstbewusst platziert Donna Savage ihre Punchlines – und macht deutlich, dass sie gekommen ist, um zu bleiben. Abseits der Musik ist sie als Graffiti-Künstlerin aktiv und bemalt regelmäßig Walls in Wien. Diese Verbindung aus Musik und visueller Straßenkunst prägt auch ihre künstlerische Haltung: direkt, geerdet, selbstbestimmt.

Support: Snessia

Den Abend eröffnet Snessia aus Linz – Industrial Rap aus der Stahlstadt, produziert von Unrat. Ihre Texte sprechen aus, was wahrgenommen, aber selten benannt wird: präzise Metaphern, poetische Schärfe, klare Haltung zu Toleranz und Female Empowerment. Dazu liefert Unrat den unverwechselbaren Linzer Sound – wuchtige Bässe, die stilistische Grenzen überschreiten.

Die Veranstaltung beginnt um 20:30 Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr. Der Eintritt beträgt 25 Euro im Vorverkauf, 29 Euro an der Abendkassa bzw. 12 Euro für Jugendliche. Tickets unter www.okh.or.at/programm. Weitere Infos und Ermäßigungen: www.okh.or.at